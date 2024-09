Il blitz contro i clan degli ultras di Inter e Milan

PlayStop From Genesis To Revelation di martedì 01/10/2024 "From Genesis to Revelation" è una trasmissione radiofonica dedicata al rock-progressive, attiva regolarmente dal 1999. Condotta da Renato Scuffietti e Matthias Scheller, offre un'ora settimanale di musica prog, spaziando dai grandi classici dei seventies al newprog e al prog sinfonico, con interviste, recensioni e monografie sui sottogeneri. Nata come un hobby, è diventata un importante punto di riferimento per gli appassionati del genere.

PlayStop Jazz Anthology di lunedì 30/09/2024 "Jazz Anthology", programma storico di Radio Popolare, esplora la lunga evoluzione del jazz, dalla tradizione di New Orleans al bebop fino alle espressioni moderne. Il programma, con serie monografiche, valorizza la pluralità e la continuità del jazz, offrendo una visione approfondita di questo genere musicale spesso trascurato dai media. La sigla del programma è "Straight Life" di Art Pepper, tratto da "Art Pepper Meets The Rhythm Section" (1957).

PlayStop News della notte di lunedì 30/09/2024 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Il Suggeritore Night Live di lunedì 30/09/2024 Stasera al Suggeritore: Renato Sarti presenta la nuova stagione del Teatro della Cooperativa, dal titolo "Cartellini verdi"; anche la stagione del Pacta Salone va a iniziare con lo spettacolo "Witch Is": ne parlano in diretta le interpreti Eleonora Paris, Cristiana Tramparulo e Giorgia Iolanda e la regista, Virginia Landi; Laura Marinoni apre la stagione del Teatro Menotti con l'ensemble di Alessandro Nidi in "Fabrizio De Andrè - L'amore scoppiò dappertutto" di Emilio Russo; il ricordo di Maggie Smith e Glauco Mauri...

PlayStop Jailhouse Rock di lunedì 30/09/2024 "Jailhouse Rock", trasmissione di Radio Popolare e Popolare Network, esplora il legame tra musica e carcere. Ogni sabato dalle 16.30 alle 17.30, a cura di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti, il programma include storie e suoni dal mondo delle prigioni, con la partecipazione di detenuti dei carceri di Rebibbia e Bollate che realizzano un Giornale Radio dal Carcere e cover di artisti. Scopri di più su http://www.jailhouserock.it/ e https://www.facebook.com/Jailhouse-Rock-451755678297925/

PlayStop L'Orizzonte delle Venti di lunedì 30/09/2024 A fine giornata selezioniamo il fatto nazionale o internazionale che ci è sembrato più interessante e lo sviluppiamo con il contributo dei nostri ospiti e collaboratori. Un approfondimento che chiude la giornata dell'informazione di Radio Popolare e fa da ponte con il giorno successivo.

PlayStop Esteri di lunedì 30/09/2024 1) Israele pronto ad un’invasione di terra del Libano. Secondo il ministro della difesa Gallant la nuova fase della guerra inizierà presto. Hezbollah ribatte: siamo pronti a combattere. Intanto, nelle ultime 24 ore, in Libano sono state uccise 126 persone. (Laura Silvia Battaglia, Emanuele Valenti) 2) L’estrema destra vince anche in Austria. Le elezioni di ieri segnano il miglior risultato della storia dell’Fpo, fondato dopo la seconda guerra mondiale da funzionari nazisti. Ma il risultato si inserisce in un solco europeo ben più ampio. (Elena Brizzi, Guido Caldiron) 3) Marine Le Pen in tribunale. A Parigi si apre il processo contro la leader del rassemblement national e altri 26 esponenti del suo partito. Sono accusati di aver usato in modo illecito i fondi pubblici del parlamento europeo. (Francesco Giorgini) 4) Ungheria, a rischio anche i fondi europei per l'agricoltura per le violazioni dello stato di diritto. (Massimo Congiu) 5) La Gran Bretagna chiude l’ultima centrale elettrica a carbone. A Londra, nel 1882 era stata aperta la prima della storia. (Daniele Fisichella) 6) Serie Tv. Su Apple TV la quarta stagione di Slow Horses che agli Emmy ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura di una serie drammatica. (Alice Cucchetti)

PlayStop Poveri ma belli di lunedì 30/09/2024 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Trent'anni dall’omicidio di Cheb Hasni Giovedi 29 settembre 1994, ore 14 un’edizione straordinaria della TV algerina annuncia l’assassinio di Cheb Hasni, sotto casa dei suoi nel quartiere Gambetta, Orano. In poche minuti la notizia fa il giro della città, nel pomeriggio il quartiere di Gambetta è invaso da migliaia di giovani, ragazzi e ragazze, sotto shock, increduli, disperati, arrabbiati. Nella vita di molti algerini c' è un prima e un dopo quella data. Eravamo in pieno decennio nero ( la guerra tra esercito e gruppi integralisti armati che fece 200 mila morti), il paese sprofondava nella violenza alla media di mille morti a settimana. Gli omicidi mirati avevano spinto intellettuali, giornalisti, artisti e accademici a cercare rifugio in Tunisia e in Francia. Cheb Hasni nonostante le minacce di morte decise di rimanere ad Orano per stare con la sua gente, regalare ogni settimane nuovi brani. In meno di otto anni registra 150 cassette e 900 canzoni. In una delle ultime interviste, l’inviato della francese TV5 gli chiede perché non vuole andare via nonostante le minacce di morte ? “ Qui sono a casa mia, ho i miei amici, i miei parenti , i giovani adorano la mia musica” - Come vedi il tuo futuro qui? “ non lo so, è El Mektoub, è già tutto scritto, è il destino” Nella rivendicazione i GIA, la corrente salafista del gruppi armati, lo accusano di " aver diffuso con la sua musica il vizio nella società". Il giorno dopo il suo assassinio Il quotidiano algerino El Watan titola in prima pagina " cantava l' amore ".

PlayStop Doppio Click di lunedì 30/09/2024 Doppio Click è la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi di attualità legati al mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Ogni settimana, dal lunedì al giovedì, approfondiamo le notizie più importanti, le curiosità e i retroscena di tutto ciò che succede sul Web e non solo. A cura di Marco Schiaffino. Ogni settimana approfondiamo le notizie più importanti, le curiosità e i retroscena di tutto ciò che succede sul Web e non solo. A cura di Marco Schiaffino.

PlayStop Vieni con me di lunedì 30/09/2024 Vieni con me! è un’ora in cui prendere appunti tra condivisione di curiosità, interviste, e il gran ritorno di PASSATEL, ma in forma rinnovata!! Sarà infatti partendo dalla storia che ci raccontano gli oggetti più curiosi che arriveremo a scoprire eventi, iniziative od occasioni a tema. Eh sì, perché poi..ci si incontra pure, altrimenti che gusto c’è? Okay ma dove, quando e poi …con chi!?! Semplice, tu Vieni con me! Ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30, in onda su Radio Popolare. Per postare annunci clicca qui Passatel - Radio Popolare (link - https://www.facebook.com/groups/passatel) Vuoi segnalare un evento, un’iniziativa, un oggetto particolare o proporti come espert* (design, modernariato o una nicchia specifica di cui sai proprio tutto!!) scrivi a vieniconme@radiopopolare.it Conduzione, Giulia Strippoli Redazione, Giulia Strippoli e Claudio Agostoni

PlayStop Leone d'oro della Biennale Musica alla compositrice britannica Rebecca Saunders Rebecca Saunders ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera alla Biennale Musica 2024 a Venezia. A Cult, in diretta da Venezia, Marcello Lorrai ci ha raccontato il suo discorso di ringraziamento e il tema del festival "Musica Assoluta".

PlayStop Playground di lunedì 30/09/2024 A Playground ci sono le città in cui abitiamo e quelle che vorremmo conoscere ed esplorare. A Playground c'è la musica più bella che sentirai oggi. A Playground ci sono notizie e racconti da tutto il mondo: lo sport e le serie tv, i personaggi e le persone, le ultime tecnologie e le memorie del passato. A Playground, soprattutto, c'è Elisa Graci: per un'ora al giorno parlerà con voi e accompagnerà il vostro pomeriggio. Su Radio Popolare, da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 16.30.

PlayStop Jack di lunedì 30/09/2024 Introduzione di Mustafa, artista della settimana con il suo disco Dunya, ricordo di Cheb Hassni a cura di Chawki, omaggio a Kris Kristofferson a cura di Niccolò Vecchia, intervista e minilive di Carol