Il Banco di Garabombo quest’anno è online!

Pensavate che nell’anno della pandemia avreste dovuto fare a meno del più celebre mercato etico milanese? Sbagliato! Il banco di Garabombo c’è! Non sarà nella sua consueta collocazione di via Mario Pagano a Milano, ma su bancodigarabombo.it.

Un sito internet non ha orari e quindi anche i vostri acquisti natalizi potranno avvenire in qualsiasi momento, a partire dal 13 novembre. Oltre all’acquisto online, si potrà prenotare e ritirare la merce nelle botteghe Altromercato di Milano e Brescia, richiedere appuntamenti con esperti su misura per poter scegliere i regali con calma e con il negozio a completa disposizione, oppure ancora richiedere un tour virtuale per visionare meglio i prodotti.

La selezione dei prodotti in vendita

Il Banco di Garabombo garantisce la qualità dei prodotti, che provengono tutti da filiere etiche e sostenibili, rispettose delle persone e dell’ambiente in tutti i passaggi di realizzazione.

La selezione di proposte di Radio Pop è sostanziosa: birre, bicchieri, magliette, tazze, borraccia, libro di 37e2. Acquistare i prodotti contribuisce a sostenere economicamente Radio Popolare, non dimenticatelo mai!

Sugli scaffali virtuali del Banco di Garabombo troverete poi confezioni regalo già pronte per aziende e per privati, idee regalo di artigianato e cosmesi naturale e biologica, gift card e pacchi con donazione, che includono oltre ai prodotti anche una donazione a progetti di economia sociale e sostenibile .

Ci saranno i classici di Natale i tra cui panettoni, torroni, cioccolatini, praline e spumanti realizzati con materie prime biologiche. Infine non ci su può far scappare i cibi freschi biologici, di filiera corta e km zero (la cui consegna sarà disponibile solo in città), per una spesa sana, buona, biologica e a km zero.

Scegliere un regalo etico vuol dire fare un regalo che vale di più, perché aggiunge al valore del prodotto, il valore del modo in cui è stato realizzato.

Informazioni e modalità di consegna

Tutte le informazioni su www.bancodigarabombo.it a partire dal 13 novembre 2020 oppure scrivendo a assistenza.clienti@ chicomendes.it o al 333-4670630 (attivo anche il servizio Whatsapp).

Le consegne sono etiche e sicure (secondo le regole anti-covid in vigore) per chi le effettua e per chi le riceve: a Milano la consegna è curata da personale interno, nel resto d’Italia è affidata a partner di fiducia.

I prodotti confezionati sono spediti in tutta Italia senza spese di spedizione nel caso di ordini superiori ai 65€ e con un costo di 7€ per ordini di importo inferiore.

I prodotti freschi sono consegnati solo a Milano, gratuitamente nel caso di ordini superiori a 50€ e con un costo di 5€ per ordini di importo inferiore.

In ogni caso sarà possibile effettuare il servizio di prenotazione e ritiro utilizzando tutte le botteghe Altromercato di Milano, Brescia e provincia indicate sul sito.

Banco di Garabombo: chi siamo

RADIO POPOLARE

CHICO MENDES ALTROMERATO

COOPERATIVA LIBRERIE IN PIAZZA

È una cooperativa storica di Librai milanesi che fin dalla nascita di Garabombo si occupa della proposta di libri in vendita all’interno del tendone.