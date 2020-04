Il 25 aprile come non l’avete mai ascoltato

Abbiamo vissuto una Festa della Liberazione unica nei 75 anni di festeggiamenti: tutti a casa, al balcone o alla finestra, per colpa del coronavirus.

La grande tristezza per non poter essere andati in corteo a celebrare la Resistenza è temperata dalle possibilità che ci mette a disposizione il mezzo radiofonico. Anche nella stanzialità casalinga forzata, quest’anno è stato possibile esercitare il nostro antifascismo, cantare le canzoni di lotta, ascoltare e rivivere piccole e grandi azioni di quel periodo decisivo, grazie alle quali l’Italia ha ottenuto la libertà.

Abbiamo viaggiato insieme per i tre cortei virtuali che da due Repubbliche partigiane dell’estate del ’44, in Val d’Osssola e a Varzi, sulle colline tra Lombardia, Piemonte ed Emilia, e da Dongo, hanno raccontato il lungo inverno in cui tra rappresaglie, rastrellamenti e battaglie, i partigiani si preparavano a liberare Milano e l’Italia. Più di tre ore di diretta di storie, per arrivare alla cantata dai balconi di Bella Ciao, tutti insieme con Anpi, Aned e prima con i comizi preparati da #iorestolibero e #iorestolibera e trasmessi da decine di media in diretta.

E poi l’appuntamento con Partigiani in ogni quartiere, l’iniziativa che da tredici anni, ogni 25 aprile, anima la città di Milano, dalle periferie fino all’Arco della Pace.

Tutto il palinsesto speciale del 25 aprile 2020 è riascoltabile in podcast nella sezione “gli Speciali” e, per essere sicuri che non vi perdiate nulla, vi riassumiamo qua tutti i momenti di questa giornata bellissima:

Speciale 25 aprile: Parla, il nemico ti ascolta

Speciale 25 aprile 2020 – Cortei virtuali 1/2

Speciale 25 aprile 2020 – Cortei virtuali 2/2

Partigiani in ogni quartiere 1/4

Partigiani in ogni quartiere 2/4

Partigiani in ogni quartiere 3/4

Partigiani in ogni quartiere 4/4