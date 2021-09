“Che cos’è rapinare una banca a paragone del fondare una banca?” si chiedeva Bertolt Brecht. Beh, cambiare l’IBAN agli ascoltatori e far fuori l’abbonamento a Radio Pop è ancora peggio!

Nell’ultimo anno acquisizioni e fusioni bancarie hanno scompaginato il mondo del credito e del risparmio italiano. Ve ne abbiamo dato conto nei nostri notiziari e nelle nostre trasmissioni, ma l’interesse per queste notizie, che non sono nemmeno da titolo di apertura, non si esauriscono con la sigla finale del giornale radio.

Le mutazioni societarie nelle banche, infatti, incidono in maniera diretta e talvolta molto pesante sulla fonte primaria di finanziamento della radio: i vostri abbonamenti! Molti di voi hanno ricevuto comunicazione di cambio IBAN da parte degli istituti di credito e, in alcune circostanze, questo è coinciso con una chiusura dell’abbonamento a Radio Popolare.

Non è certo colpa vostra, ma potete darci una mano a correre ai ripari, facendo una piccola azione che produce un grande risultato:

Se negli ultimi mesi la vostra banca ha cambiato l’IBAN del vostro conto corrente, scrivete una mail a abbonamenti@radiopopolare.it, così potremo controllare insieme se il vostro abbonamento è regolarmente attivo o se, a vostra insaputa, è andato a farsi benedire insieme al vecchio IBAN.

Nel malaugurato secondo caso, ottenuta la vostra autorizzazione, lo riattiveremo. Potrebbe anche essere l’occasione per il più classico dei “ritocchini”!