I Fiumi in concerto nell’Auditorium di Radio Popolare, giovedì 1 giugno

Il prossimo appuntamento di Live Pop, in diretta dall’Auditorium di Radio Popolare, è in calendario per giovedì 1 giugno: come sempre a partire dalle 21, in questo caso con la conduzione di Cecilia Paesante.

Che avrà il piacere di introdurre il concerto de I Fiumi, la band composta da da Sarah Stride (voce e testi), Xabier Iriondo (chitarra elettrica), Andrea Lombardini (basso elettrico) e Diego Galeri (batteria). Per molti appassionati di musica, saranno nomi conosciuti, infatti per usare delle categorie nate negli anni ’70, questa band potrebbe essere definita un “supergruppo”, una di quelle formazioni che riunisce musicisti che si sono affermati con altre band.

Diego Galeri è noto a molti per come ha occupato il ruolo di batterista in tutta la storia, dal 1985 al 2003, dei Timoria. Xabier Iriondo è certamente conosciuto e amato per la lunga militanza alla chitarra negli Afterhours. Sarah Stride ha una lunga esperienza come artista solista, mentre Andrea Lombardini è considerato uno dei migliori bassisti della scena jazz europea contemporanea. E per ciascuno di loro si potrebbero citare altri progetti, altre band, altre collaborazioni, tutte importanti e meritevoli.

Quattro musicisti di grande talento ed esperienza che si sono riuniti sotto il nome I Fiumi per pubblicare, a febbraio 2023, il loro primo album, intitolato anch’esso “I Fiumi”: Un’immagine che evoca l’idea di quattro corsi d’acqua, fatti di ispirazione e di impeto artistico, che si trovano, si incontrano e diventano un’unica forza.

Il rock come linguaggio comune, interpretato con l’eclettismo che ha caratterizzato le storie di ognuno dei componenti, con una sensibilità poetica che emerge anche nei brani più potenti e ruvidi, sia per i testi e le interpretazioni vocali di Sarah Stride, sia per gli intrecci tra gli strumenti, dal suono sempre netto e tagliente.

Un disco perfetto per diventare live, concerto: per questo siamo impazienti di vederlo succedere sul palco dell’Auditorium Demetrio Stratos giovedì 1 giugno. Come sempre, partecipare è semplice e gratuito: per prenotarvi scrivete a prenotazioni@radiopopolare.it.