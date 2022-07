I consigli a fumetti di Antonio Serra per sopravvivere all’estate 2022

L’estate è ufficialmente iniziata e puntuale come ogni anno eccoci coi nostri consigli a fumetti per affrontare il periodo estivo, e anche i mesi successivi, nel segno della cultura. Ecco i consigli a fumetti di Antonio Serra per Cult.



Oleksandr Filipovich, Viacheslav Buhaiov, Denis Fadieiev

RESISTERE!

Dumas – 72 pagine

12.90 EURO

(Secondo volume a settembre – mostra in corso allo Spazio WOW in viale Padova)

Alfredo Alcalá, Al Williamson, Archie Goodwin

STAR WARS – LE STRISCE QUOTIDIANE CLASSICHE 2

Panini Comics – 300 pagine

43.00 EURO

Giacomo Bendotti

FALCONE E BORSELLINO

Becco Giallo – 230 pagine

19.00 EURO

Aki Irie

NUVOLE A NORD-OVEST

J-POP – Oltre 200 pagine ogni volume

7.50 EURO

Lapis Niger + XYZ

PIANO IMMAGINARIO Volume Unico

AUTOPRODOTTO – 976 pagine

35.00 EURO

Jean-Luc Cornette, Thierry Martin

MICKEY E I MILLE GAMBADILEGNO

PANINI COMICS – 80 pagine

14.90 EURO

Bianca Pitzorno, Laura Scarpa

SINFONIA – VIOLANTE E LAURENTINA

MONDADORI – 124 pagine

19.00 EURO

Marta Breen, Jenny Jordahl

LA CADUTA DEL PATRIARCATO. LA STORIA DEL SESSISMO, LA LOTTA E LA RESISTENZA DELLE DONNE

EINAUDI RAGAZZI – 104 pagine

13.90 EURO

Taiyo Matsumoto

NUMBER 5

J-POP – 2 VOLL. Oltre 500 pagine ogni volume

18.00 EURO (COLLECTION BOX 36 EURO)

Alice Oseman

HEARTSTOPPER

MONDADORI – 4 voll. di oltre 200 pagine l’uno

17.00 EURO