I consigli a fumetti di Antonio Serra per sopravvivere all’estate 2020

L’estate è ufficialmente iniziata e puntuale come ogni anno eccoci coi nostri consigli a fumetti per affrontare il periodo estivo, e anche i mesi successivi, nel segno della cultura. Ecco i consigli a fumetti di Antonio Serra per Cult.

Magnus

I BRIGANTI

Oscar Ink – 260 pagine

24.00 €

Daniele Brolli e Davide Fabbri

LO SCONOSCIUTO – LE NUOVE AVVENTURE

Sergio Bonelli Editore – 146 pagine

21.00 €

Jacques Lob e Georges Pichard

ULYSSE

Rizzoli/Lizard – 160 pagine

22.00 €

Osamu Tezuka

NEXT WORLD

001 Edizioni – 310 pagine

18.00 €

Jerry Siegel Joe Shuster Wayne Boring

SUPERMAN – THE ATOMIC AGE

Editoriale Cosmo – 188 pagine

42.00 €

Neil Gaiman – P. Craig Russell – Scott Hampton

AMERICAN GODS (3 voll.)

Oscar Ink – 280 pagine

25.00 €

Muñoz & Sampayo

ALACK SINNER

L’età dell’innocenza – L’età del disincanto (2 voll.)

Oblomov – 420 pagine

45.00 € ogni volume

Lorenzo Palloni – Martoz

TERRANERA

Feltrinelli Comics – 144 pagine

16.00 €

Claudia Gray – Yusaku Komiyama

STAR WARS – LOST WARS (3 voll.)

Planet MANGA (Panini Comics) – 256 pagine

4.90 €

Teresa Radice e Stefano Turconi

LE RAGAZZE DEL PILAR

BAO – 152 pagine

19.00 €

Alessandro Russo

KAY – LA GUERRA DEL BUIO (10 voll.)

Sergio Bonelli Editore – 160 pagine

4.90 €