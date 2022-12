I consigli a fumetti di Antonio Serra per sopravvivere alle feste 2022

Puntualissimi come ogni anno in occasione delle festività natalizie, eccoci coi nostri consigli a fumetti per affrontare il periodo di feste, e anche i mesi successivi, nel segno della cultura. Ecco i consigli a fumetti di Antonio Serra per Cult.

Medda – Vigna – Barone – Giardo

NATHAN NEVER JUSTICE LEAGUE – DOPPIO UNIVERSO

Sergio Bonelli Editore – 144 pagine

24,00 euro

Fumettibrutti

OGNI GIOVEDÌ UNA STRISCIA

Feltrinelli Comics – 240 pagine

21.00 euro

Johnny Hart

B.C. – Edizione cronologica 1958-1959 – Volume 1

Elara – 284 pagine

27.00 euro

Osamu Tezuka

MELA MECCANICA

J-POP Osamushi Collection – 240 pagine

12.00 euro

Adriano Barone – Fabio Guaglione – Fabrizio Des Dorides

MR. EVIDENCE – LA PROVA DELLA TUA ESISTENZA

Sergio Bonelli Editore – 80 pagine

18.00 euro

SupportoLegale

NESSUN RIMORSO – Genova 2001-2021

Coconino Press – Fandango – 420 pagine

20.00 euro



Juan Díaz Canales – Rubén Pellejero

CORTO MALTESE – NOTTURNO BERLINESE

Rizzoli Lizard – 96 pagine

20 euro

Ferdinando Tacconi

29 STORIE BREVI

Allagalla – 268 pagine

40.00 euro

Alan Moore – Dave Gibbons – John Higgins

ABSOLUTE WATCHMEN

Panini Comics – 464 pagine

60.00 euro

Scott McCloud

CAPIRE, FARE e REINVENTARE IL FUMETTO

BAO – 752 pagine

29.00 euro

Peter Mulligan – Mike Allred – Nick Dragotta – Darwyn Cooke

X-STATIX

MARVEL – Panini Comics – 1208 pagine

100 euro

Ai consigli a fumetti per le feste 2022 aggiungiamo alcuni fumetti che vi abbiamo già segnalato nelle ultime puntate di Cult, perfette strenne natalizie da recuperare o regalare.

Marta Breen – Jenny Jordahl

LA CADUTA DEL PATRIARCATO – La storia del sessismo, la lotta e la resistenza delle donne

Einaudi Ragazzi – 104 pagine

13.90 euro

Vanna Vinci

LA BAMBINA FILOSOFICA – COME RENDERSI IMPOPOLARI

Feltrinelli Comics – 160 pagine

18.00 euro

Paolo Bacilieri – Giorgio Scerbanenco

VENERE PRIVATA – LA PRIMA INDAGINE DI DUCA LAMBERTI

160 pagine

20.00 euro