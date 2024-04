Giovedì 11 aprile. Dino Zandegù, un cognome che fa rima con Gesù, ma anche con Belzebù

PlayStop Jack Meets: Max Casacci Le interviste del magazine musicale di Radio Popolare. Matteo Villaci intervista Max Casacci.

PlayStop Playground di martedì 09/04/2024 A Playground ci sono le città in cui abitiamo e quelle che vorremmo conoscere ed esplorare. A Playground c'è la musica più bella che sentirai oggi. A Playground ci sono notizie e racconti da tutto il mondo: lo sport e le serie tv, i personaggi e le persone, le ultime tecnologie e le memorie del passato. A Playground, soprattutto, c'è Elisa Graci: per un'ora al giorno parlerà con voi e accompagnerà il vostro pomeriggio. Su Radio Popolare, da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 17.30.

PlayStop Express di martedì 09/04/2024 Da Milano a Bruxelles, da Liverpool a Detroit, da Rio de Janeiro a Barcellona. Nuove uscite, concerti, vecchi classici e dischi da salvare. Ogni settimana, un giro del mondo della musica a bordo di Express.

PlayStop Jack di martedì 09/04/2024 Ospite della puntata Mace che ci racconta il suo ultimo disco Maya

PlayStop Considera l’armadillo di martedì 09/04/2024 Per riascoltare Considera l'armadillo noi e altri animali in onda alle 14.00 che oggi ha ospitato @Giovanni Matteo Merla che ci ha parlato del progetto Santuario @squilibrio e della raccolta fondi per realizzarlo, ma anche del notiziario curato da Bianca Nogara Notarianni, di Cassano Etica Ecologista che mi ha invitato a presentare il mio libro Me l'ha detto l'armadillo, @Altreconomia edizioni e scopriamo che Giovanni voleva essere bovino.

PlayStop Impegno e buon gusto quando ci occupiamo di come un piccolo comune pugliese ha fatto fruttare i fondi di coesione europea che ha ricevuto e poi ci infuriamo per il trattamento a pesci in faccia a cui sono sottoposti i ciclisti milanesi

PlayStop Una mobilità urbana sostenibile che non lasci indietro nessuno Anna Donati, Coordinatrice del gruppo di lavoro “Mobilità sostenibile” di Kyoto Club, e Stefano Malorgio, Segretario generale della FILT-CGIL, ci guidano alla scoperta di come stanno cambiando la mobilità e il modo di muoversi nelle nostre città, offrendo – tra luci e (troppe) ombre – uno spaccato sulla situazione del traporto pubblico locale, sull’utilizzo del mezzo privato e lo sviluppo delle nuove forme di sharing mobility e mobilità dolce.Tra i temi affrontati in questo episodio, ve ne è uno di particolare rilevanza: sono sempre più numerose le persone che nel nostro paese si vedono costrette a rinunciare a occasioni di lavoro, studio, visite mediche, viaggio a causa della mancanza o della fruibilità di servizi di trasporto o per evitare i costi troppo elevati degli spostamenti. Si tratta del fenomeno, che appare appunto in espansione, della cosiddetta “mobility poverty”. La domanda chiave a cui Donati e Malorgio rivolgono il proprio sguardo è pertanto: la transizione ecologica nel campo della mobilità urbana e del trasporto pubblico locale può essere una leva per ridurre le diseguaglianze e per favorire la giustizia sociale? Anche questo secondo episodio si chiude con un breve e puntuale intervento di Monica Frassoni che ricostruisce il quadro di iniziativa e di policy making europeo sul fronte della mobilità sostenibile.

PlayStop I ritardi dell’Italia nella transizione industriale e i rischi per il lavoro L'episodio indaga, con gli interventi di Maurizio Oreggia, Responsabile automotive della FIOM-CGIL, e Francesco Naso, Segretario generale di Motus-E, le conseguenze economiche, sociali e occupazionali del ritardo accumulato sul fronte dell’adozione di un chiaro indirizzo e di vere politiche industriali per favorire e accompagnare la transizione nel campo della mobilità, con una particolare attenzione alla situazione del nostro settore automotive rispetto all’imminente phase out dei motori endotermici dal 2035 e alla conseguente necessità di procedere senza ulteriori indugi all’elettrificazione del traporto pubblico e privato. Si tratta di un ritardo pagato innanzitutto dalla nostra industria automobilistica, che da anni sta subendo una contrazione, e da chi ci lavora. Tutto questo mentre l’ex Fiat, ora Stellantis, continua a condizionare le scelte politiche e i finanziamenti pubblici, rivelandosi di fatto un freno per la transizione del settore verso le nuove produzioni sostenibili. Le parole di Oreggia e Naso ci aiutano a districare questi complessi nodi di politica industriale, indicando le possibili strade da intraprendere per invertire la rotta del declino produttivo e occupazionale dell’automotive italiano, salvaguardando il lavoro e l’ambiente. L’episodio si chiude con una “pillola” di Monica Frassoni, Presidente della European Alliance to Save Energy, che nell’accendere un indispensabile faro sulla dimensione europea, riassume l’approccio, le scelte e le più recenti misure e legislazione adottate dall’Unione Europea su questi temi.

PlayStop Una mobilità urbana sostenibile che non lasci indietro nessuno Anna Donati, Coordinatrice del gruppo di lavoro “Mobilità sostenibile” di Kyoto Club, e Stefano Malorgio, Segretario generale della FILT-CGIL, ci guidano alla scoperta di come stanno cambiando la mobilità e il modo di muoversi nelle nostre città, offrendo – tra luci e (troppe) ombre – uno spaccato sulla situazione del traporto pubblico locale, sull’utilizzo del mezzo privato e lo sviluppo delle nuove forme di sharing mobility e mobilità dolce.Tra i temi affrontati in questo episodio, ve ne è uno di particolare rilevanza: sono sempre più numerose le persone che nel nostro paese si vedono costrette a rinunciare a occasioni di lavoro, studio, visite mediche, viaggio a causa della mancanza o della fruibilità di servizi di trasporto o per evitare i costi troppo elevati degli spostamenti. Si tratta del fenomeno, che appare appunto in espansione, della cosiddetta “mobility poverty”. La domanda chiave a cui Donati e Malorgio rivolgono il proprio sguardo è pertanto: la transizione ecologica nel campo della mobilità urbana e del trasporto pubblico locale può essere una leva per ridurre le diseguaglianze e per favorire la giustizia sociale? Anche questo secondo episodio si chiude con un breve e puntuale intervento di Monica Frassoni che ricostruisce il quadro di iniziativa e di policy making europeo sul fronte della mobilità sostenibile.

PlayStop I ritardi dell’Italia nella transizione industriale e i rischi per il lavoro L'episodio indaga, on gli interventi di Maurizio Oreggia, Responsabile automotive della FIOM-CGIL, e Francesco Naso, Segretario generale di Motus-E, le conseguenze economiche, sociali e occupazionali del ritardo accumulato sul fronte dell’adozione di un chiaro indirizzo e di vere politiche industriali per favorire e accompagnare la transizione nel campo della mobilità, con una particolare attenzione alla situazione del nostro settore automotive rispetto all’imminente phase out dei motori endotermici dal 2035 e alla conseguente necessità di procedere senza ulteriori indugi all’elettrificazione del traporto pubblico e privato. Si tratta di un ritardo pagato innanzitutto dalla nostra industria automobilistica, che da anni sta subendo una contrazione, e da chi ci lavora. Tutto questo mentre l’ex Fiat, ora Stellantis, continua a condizionare le scelte politiche e i finanziamenti pubblici, rivelandosi di fatto un freno per la transizione del settore verso le nuove produzioni sostenibili. Le parole di Oreggia e Naso ci aiutano a districare questi complessi nodi di politica industriale, indicando le possibili strade da intraprendere per invertire la rotta del declino produttivo e occupazionale dell’automotive italiano, salvaguardando il lavoro e l’ambiente. L’episodio si chiude con una “pillola” di Monica Frassoni, Presidente della European Alliance to Save Energy, che nell’accendere un indispensabile faro sulla dimensione europea, riassume l’approccio, le scelte e le più recenti misure e legislazione adottate dall’Unione Europea su questi temi.

PlayStop Cult di martedì 09/04/2024 Oggi a Cult: Andrea Piazza su "Dopo la tempesta", in scena al Teatro Out Off; l'edizione 2024 di ChiassoLetteraria; all'Elfo Puccini il nuovo spettacolo di Carrozzeria Orfeo "Salveremo il mondo prima dell'elba"; la rubrica di classica di Giuseppe Califano...

PlayStop EUROPAMENTE - Al voto con l'Europa in testa - E1 A cosa serve votare per il Parlamento europeo? L'Europa è dei cittadini o dei poteri forti? Abbiamo davvero la possibilità di dire la nostra per cambiare questa Europa? E intanto i sondaggi prevedono un balzo delle destre sovraniste. Ne abbiamo discusso con Pier Virgilio Dastoli, presidente del Movimento Europeo in Italia

PlayStop Un 25 aprile Popolare - E4 Milano capitale della Resistenza ospiterà un museo nazionale della Resistenza per capire cosa sarà e soprattutto come vuole raccontare il movimento di Liberazione, la lotta, la storia c'è un sito già al lavoro, ricco di proposte: www.museodellaresistenza.it. A Milano si parla di Radio Tevere e l'annuncio della Liberazione al Cam Verro con l'Anpi Milano Vigentina, ci spiega tutto Patrizia Caccia.

PlayStop Pubblica di martedì 09/04/2024 L’antimafia nel mirino. Gasparri, “cavaliere nero” della destra, a testa bassa contro il giudice Nino Di Matteo. Dopo aver attaccato l’ex magistrato, oggi parlamentare M5S, Roberto Scarpinato, il capo dei senatori di Forza Italia ha chiesto al ministro Nordio severe punizioni per il pm. Di Matteo ha indagato sulle trame oscure del periodo stragista di Cosa nostra e sulla trattativa stato-mafia. A Pubblica la giornalista e saggista Stefania Limiti e il cronista di mafia Giuseppe Pipitone (Fatto Quotidiano). Ospite anche il direttore di Wikimafia Pierpaolo Farina per presentare la seconda edizione del Festival internazionale dell’antimafia (Milano, 11-13 aprile, Anteo Palazzo del Cinema).