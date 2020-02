Giornata mondiale della radio: Radio Pop festeggia con le web radio scolastiche

Il 13 febbraio 2020, Giornata mondiale della radio, dalle 16.30 alle 17.30 le web radio scolastiche traslocano da internet alla modulazione di frequenza, per la precisione sul FM 107,6 di Radio Popolare.

L’Assessorato all’educazione del Comune di Milano e Radio Popolare, il 13 febbraio festeggiano insieme la Giornata mondiale della radio, un mezzo di comunicazione antico che, grazie anche alle nuove generazioni e alle partecipatissime web radio scolastiche, vive una seconda giovinezza.

Alcuni ragazzi delle scuole secondarie di I° grado milanesi, coordinati dai conduttori di “2 di 2”, saranno “on air” con una trasmissione interamente costruita da loro. Loro sarà la conduzione, così come i servizi che andranno in onda, ideati, registrati e post-prodotti nelle redazioni delle web radio scolastiche.

Tanti i temi che verranno affrontati: alimentazione, ambiente, amore e odio, sport, culture e paesi, musica, pace e conflitti, social media.

In vista di tale appuntamento, la trasmissione “2 di 2” ha sguinzagliato i suoi inviati per andare a raccontare giorno per giorno i laboratori radiofonici e le varie redazioni che il 13 febbraio saranno protagoniste negli studi di Radio Popolare.

In attesa di scoprire chi saranno i prossimi Nicolò Carosio, Renzo Arbore e Alessandro Braga, restate sintonizzati e scopriteli con noi!

W la radio e buon 13 febbraio a tutti!

Buon ascolto.