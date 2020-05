Galoppami, indagine in 5 puntate sui siti di incontri più o meno romantici

Questa, curata da Federico Pedrocchi, è una “originale” inchiesta sui molti siti, o piattaforme per usare un termine più preciso, che organizzano incontri fra coppie che si formano online. Sono una versione, molto più efficiente, di quelle agenzie matrimoniali pre Internet che avevano il difetto di essere molto meno rispettose di quella privacy che la rete, invece, consente con grande efficienza.

Sono servizi che funzionano, dunque. E’ ovvio che abbiamo un loro costo, solitamente moderato, che si esprime in abbonamenti che consentono un certo numero di approcci, di scambio di messaggi.

Ovviamente le coppie si incontrano e decidono quello che vogliono: sposarsi oppure frequentarsi.

“Da quando gli italiani si trovano in quarantena il traffico giornaliero dal nostro Paese su Gleeden, il maggior sito di incontri extraconiugali d’Europa, è aumentato del trecento per cento, con una particolare concentrazione in Lombardia, Veneto ed Emilia” (il Venerdì di Repubblica 10 aprile 2020).

Alcuni di questi siti hanno un obiettivo molto focalizzato: rapporti senza coinvolgimenti affettivi. In questo caso la gestione della piattaforma si fa più complessa, e l’aspetto economico, il business, è fortemente basato sul numero di messaggi che ogni coppia si scambia. In questi siti emergono anche altri aspetti la cui dimensione culturale e sociale è rilevante.



Galoppami, nome di fantasia, è uno di questi; e l’omonima rubrica in cinque puntate, ospitata da lunedì 4 maggio alle 14.30 nella trasmissione #StayHuman, è un viaggio inchiesta per scoprire il duo funzionamento e i suoi obiettivi



Glossario

Data la particolare nomeclatura usata all’interno di piattaforme come Galoppami si è ritenuto opportuno sostituire i termini più grevi con espressioni di fantasia.

Razzo – *azzo

Siluro – Dur*

Riga – *iga

Pioltello – Ucce**o

Polisaccaride – Cli*oride

Polpette (anche declinato in Polpettone) – Te**e/Te**one

Corbezzoli – Cape**oli



Disturbarsi – Autoero*izzarsi

Disturbazione – Autoe*otismo



Zappata – Sco*ata

Zappare – Sco*are

(Mettiamo gli asterischi sennò Google ci prende per un sito “specificatamente pensato per gli adulti”)

Puntate

Qui facciamo come Netflix e vi spariamo le cinque le puntate subito tutte insieme:

prima puntata:

https://www.radiopopolare.it/wp-content/uploads/2020/05/Galoppami-1.mp3

seconda puntata:

https://www.radiopopolare.it/wp-content/uploads/2020/05/Galoppami-2.mp3

terza puntata:

https://www.radiopopolare.it/wp-content/uploads/2020/05/Galoppami-3.mp3

quarta puntata:

https://www.radiopopolare.it/wp-content/uploads/2020/05/Galoppami-4.mp3

quinta puntata: