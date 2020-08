Focolai in Italia, Zampa: “Situazione sotto controllo”

I dati sull’andamento dell’epidemia di COVID-19 in Italia che vengono diffusi quotidianamente dal Ministero della Salute confermano da giorni un lento e costante aumento dei contagi con focolai sparsi da una parte all’altra dell’Italia, ma la situazione sembra sotto controllo rispetto ai dati che arrivano da altri Paesi europei e dal resto del Mondo.

Sandra Zampa, sottosegretario di Stato alla Salute, ha confermato ai microfoni di Radio Popolare che i focolai in Italia sono sotto controllo e che i dati degli ultimi giorni non sono considerati preoccupanti.

Ecco cosa ha dichiarato oggi a Lorenza Ghidini:

Sono dati che noi non consideriamo preoccupanti, ma che vanno tenuti sempre sotto controllo e vanno governati. Se lei li confronta con gli altri Paesi europei l’andamento italiano è un andamento assolutamente stabile. Questo significa che la situazione è governata: si individuano i casi e vengono subito isolati. Il 25-30% è stato prodotto dai rientri di italiani all’estero e il 2,5-3% è da nuovi sbarchi. Il resto sono contagi interni al Paese. Non ci sono però focolai che ci inquietano. Certamente se i dati potessero scendere ancora e tornare ai 100 casi di un mese fa sarebbe molto meglio. Bisogna fare in modo che non salgano, l’attenzione non può minimamente venire meno.