Fase 2 a Bormio. Intervista al sindaco Roberto Volpato

La fase 2 in Italia è ormai entrata nel vivo, con estrema cautela e qualche situazione difficile. Com’è la situazione a Bormio ad una settimana dalla grande riapertura? Il sindaco Roberto Volpato racconta a Radio Popolare come tutto sia partito dal fine settimana del 7-8 marzo, pochi giorni prima della grande chiusura. L’ultimo fine settimana ha fatto registrato un afflusso maggiore di persone, soprattutto legati alle seconde case.

L’intervista di Serena Tarabini a Fino Alle Otto.

Ci fa una sintesi dell’impatto sanitario e sociale dell’emergenza sul comune di Bormio?

State assistendo al ritorno delle persone in questa fase di riapertura?

Consideri che alcune persone sono rimaste bloccate qua. Il flusso di gente è iniziato durante questo fine settimana. A Pasqua non c’è stato grande afflusso, io avevo scritto ai proprietari di seconde case per invitarli a non venire e devo dire che l’invito è stato rispettato. Questo fine settimane il numero di persone si è fatto notare, molti sono venuti anche a svuotare gli appartamenti che avevano occupato durante l’inverno. Molto traffico di transito inoltre, anche perchè noi siamo sulla linea per Livigno. Tutto sotto controllo quindi, anche in paese non si sono verificati gli eventi che sono stati riportati dai mezzi di informazione, magari qualche giovane a cui far capire la situazione, ma niente di grave.