Fabrizio Coppola in concerto a Live Pop

“Heartland” è il titolo del nuovo album del cantautore milanese Fabrizio Coppola, che segna il suo ritorno alla musica dopo 12 anni passati dal precedente “Waterloo”.

Così come presentammo dal vivo quell’album, nel 2011, torniamo con piacere nel 2023 a ospitare Fabrizio Coppola, le sue canzoni e la sua band, sul palco dell’Auditorium Demetrio Stratos, in diretta a Pop Live, giovedì 16 marzo 2023, a partire dalle 21, con la conduzione di Niccolò Vecchia.

Nel frattempo, Fabrizio Coppola si è dedicato alle sue altre passioni, la scrittura e il lavoro di traduttore ed editor. «Pubblicare un nuovo album dopo undici anni di silenzio è un po’ come debuttare di nuovo, una seconda possibilità, l’occasione di riprendere un discorso che non è stato interrotto ma portato avanti in silenzio in tutti questi anni. E devo ammettere che sono emozionato come un ragazzino», ha raccontato il cantautore.

Che, da due anni a questa parte, è diventato anche un conduttore di Radio Popolare, con il suo programma Giocare col fuoco, in onda tutte le domeniche dalle 13.30 alle 14.30: un contenitore di musica e letteratura senza alcuna preclusione di genere, né musicale né letterario.

“Heartland” è un album che nasce dunque da un autore che ama la parola scritta, un amore che si ritrova nella cura con cui sono state cesellate le nuove dieci canzoni. A produrre il disco troviamo invece Giuliano Dottori, anch’egli vecchia conoscenza dei nostri palchi (e anche delle nostre frequenze, con la trasmissione L’ingrediente segreto, firmata con Loretta Da Costa Perrone e trasmessa nell’estate 2023).

Come sempre, partecipare è semplice e gratuito: per prenotarvi scrivete a prenotazioni@radiopopolare.it.