Eric Salerno presenta “Fantasmi a Roma”

PlayStop From Genesis To Revelation di martedì 24/09/2024 "From Genesis to Revelation" è una trasmissione radiofonica dedicata al rock-progressive, attiva regolarmente dal 1999. Condotta da Renato Scuffietti e Matthias Scheller, offre un'ora settimanale di musica prog, spaziando dai grandi classici dei seventies al newprog e al prog sinfonico, con interviste, recensioni e monografie sui sottogeneri. Nata come un hobby, è diventata un importante punto di riferimento per gli appassionati del genere.

PlayStop Jazz Anthology di lunedì 23/09/2024 "Jazz Anthology", programma storico di Radio Popolare, esplora la lunga evoluzione del jazz, dalla tradizione di New Orleans al bebop fino alle espressioni moderne. Il programma, con serie monografiche, valorizza la pluralità e la continuità del jazz, offrendo una visione approfondita di questo genere musicale spesso trascurato dai media. La sigla del programma è "Straight Life" di Art Pepper, tratto da "Art Pepper Meets The Rhythm Section" (1957).

PlayStop News della notte di lunedì 23/09/2024 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Il Suggeritore Night Live di lunedì 23/09/2024 Stasera al Suggeritore Magazine: il Piccolo Teatro lancia in 8 province lombarde l'iniziativa "Teatro fuori porta"; Ivonne Capece dirige il Teatro Fontana e racconta la prima parte della stagione 24/25; al Teatro alla Scala torna il scena l'opera rara "Orontea" di A. Cesti, diretta da Giovanni Antonini, per la regia di Robert Carsen...

PlayStop Jailhouse Rock di lunedì 23/09/2024 "Jailhouse Rock", trasmissione di Radio Popolare e Popolare Network, esplora il legame tra musica e carcere. Ogni sabato dalle 16.30 alle 17.30, a cura di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti, il programma include storie e suoni dal mondo delle prigioni, con la partecipazione di detenuti dei carceri di Rebibbia e Bollate che realizzano un Giornale Radio dal Carcere e cover di artisti. Scopri di più su http://www.jailhouserock.it/ e https://www.facebook.com/Jailhouse-Rock-451755678297925/

PlayStop L'Orizzonte delle Venti di lunedì 23/09/2024 A fine giornata selezioniamo il fatto nazionale o internazionale che ci è sembrato più interessante e lo sviluppiamo con il contributo dei nostri ospiti e collaboratori. Un approfondimento che chiude la giornata dell'informazione di Radio Popolare e fa da ponte con il giorno successivo.

PlayStop Esteri di lunedì 23/09/2024 1) La guerra si allarga. Israele colpisce il Libano con il più grande attacco aereo dall’8 ottobre. Più di 270 i morti, centinaia i feriti. Per la seconda volta in pochi giorni raid anche su Beirut. (Emanuele Valenti – Francesca Lazzari -AVSI) 2) Al via l’Assemblea generale dell’onu. Medio Oriente e Ucraina sono i temi principali, ma senza una riforma le nazioni unite restano completamente inefficaci. Il sud globale chiede un cambiamento. (Alfredo Somoza) 3) Germania, nel Brandeburgo l’Spd vince per un soffio, ma l’Afd continua a raccogliere i voti dei più giovani. (Arturo Winters) 4) Francia, primo consiglio dei ministri del nuovo governo Barnier: il più a destra dall’era Sarkozy. (Francesco Giorgini) 5) Lo Sri Lanka ha un nuovo presidente. Giovane, outsider e di sinistra. Ma la sua storia non è priva di macchie. (Emanuele Giordana) 6) La censura nelle scuole statunitesi: 10mila titoli di libri vietati nell’ultimo anno scolastico (Elena Brizzi)

PlayStop Mollo tutto per l'atollo quando esploriamo i pro della vita alle Maldive e scopriamo che non ci sono contro; poi confrontiamo i primi stipendi di oggi con quelli di una volta. E ne usciamo con ancora più voglia di andare a vivere alle Maldive

Doppio Click è la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi di attualità legati al mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Ogni settimana, dal lunedì al giovedì, approfondiamo le notizie più importanti, le curiosità e i retroscena di tutto ciò che succede sul Web e non solo. A cura di Marco Schiaffino.

PlayStop Vieni con me di lunedì 23/09/2024 In un lunedì uggioso, noi ci portiamo il sole d'Africa a scaldarci! Venerdì 27 settembre iniziano le tre giornate dedicate a Raffaele Masto e alla sua Africa. Valeria Zanoni della sartoria KeChic, sta preparando gli abiti che sfileranno sabato 28, mentre noi cerchiamo le modelle! Stefan Ngono e Laura Pietrosanti, ci hanno invece aperto mondi sui tessuti tra il ndop, tipico camurense e le stampe wax. Vieni con me! Ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30, in onda su Radio Popolare. A cura di Giulia Strippoli e Claudio Agostoni. Per gli annunci in diretta 02 33 001 001 o gruppo FB Passatel - Radio Popolare. Per segnalare iniziative, eventi, oggetti particolari o proporti come espert* (design, modernariato o una nicchia specifica di cui sai proprio tutto!!), email a vieniconme@radiopopolare.it

PlayStop Intervista a Maura Delpero regista di "Vermiglio" Il film che ha vinto il Leone d'Argento Venezia 81, uscito al cinema il 19 settembre è già tra i film più visti in Italia. Ambientato in un villaggio del Trentino durante la Seconda Guerra Mondiale, il film racconta la storia di una famiglia, tra emancipazione femminile, istruzione e patriarcato.

PlayStop Jack di lunedì 23/09/2024 Introduzione di Joan as a Police Woman come artista della settimana, con Martina Stefanoni parliamo di Hind's Hall 2, secondo brano di Macklemore sulla situazione di Gaza con artisti palestinesi, Albi Scotti di Dj Mag ci racconta Afterlife a Milano

PlayStop Musica leggerissima di lunedì 23/09/2024 a cura di Davide Facchini