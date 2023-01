Elezioni in Lombardia: 40 giorni per battere Fontana (e Moratti)

Si vota tra pochissimo, il 12-13 febbraio, per cambiare il governo della Lombardia da 28 anni nelle mani del centrodestra. Ormai solo destra, con l’ascesa di Fratelli d’Italia, che anche qui raddoppia la Lega, e l’addio di Letizia Moratti che da vicepresidente di Attilio Fontana diventa sfidante con Italia Viva e Azione; un’occasione per il centrosinistra e i 5Stelle per provare a vincere. La rincorsa è iniziata, i sondaggi la evidenziano. Ma bisogna convincere elettori ed elettrici ad andare a votare, bisogna convincere le periferie e le valli (nei centri urbani più grandi il centrosinistra è già maggioranza), bisogna dimostrare che qualcosa cambierà e ne vale la pena. Le vostre domande si sono tutte concentrate tra sanità (meno privati, più medici di base, più assistenza domiciliare, cure sociali, salute mentale e così via), territorio (no alla pedemontana, alla terza pista di Malpensa e altre opere inutili, sì a una legge che limiti davvero il consumo di suolo, attenzione alle opere inutili delle Olimpiadi), trasporto pubblico (riformare Trenord e organizzare trasporti integrati per pendolari) ovvero le materie regine regionali; ma anche lavoro, sicurezza, scuola (meno privati e bonus anche qua), antimafia, meno razzismo, i dubbi e le speranze degli elettori ed elettrici che si definiscono di sinistra e tutto quello che avete scritto e non siamo riusciti a leggere perché eravate tante e tanti. Le risposte, le speranze, le promesse di Pierfrancesco Majorino le trovate qua.

Foto | Pierfrancesco Majorino presenta la sua candidatura alle Elezioni Regionali in Lombardia al Teatro Elfo Puccini