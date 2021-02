Draghi ribadisce che sui soldi comanda lui. E incassa una maggioranza enorme

Per Draghi niente record della storia repubblicana, Monti e il quarto Andreotti presero più voti al senato ma 262 sì rimane una misura eccezionale e la dissidenza a 5 Stelle dice di un problema nel movimento, espresso anche dal capogruppo Licheri che ha descritto il travaglio grillino, ma non di un problema tale da impensierire il governo.

Draghi lo sa e per la replica si è presentato e ha detto con grande sincerità, per prima cosa, che i soldi europei saranno gestiti dal ministero dell’economia e dagli altri ministeri economici. Cioè dai suoi uomini. Lo aveva già detto al mattino e la sottolineatura nel passaggio serale dà l’impronta al nuovo governo. I partiti non hanno reagito e in un certo senso la replica avrebbe anche chiudersi lì. Dichiarazioni di voto tutte in linea con le attese: Marcucci, capogruppo Pd: “oggi l’unità non è un’azione ma un dovere”. Bernini: “Forza Italia si sente nutrice del governo Draghi”. Salvini: “La Lega c’è convintamente”. E cita Benedetto Croce e De Gasperi. Fino poco tempo fa citata Trump.

De Petris, Leu: “siamo qui per portare nella maggioranza la sfida del cambiamento”. Bellanova, Italia Viva: “Pieno consenso a quanto ascoltato”. Licheri, 5 Stelle: “Ci siamo chiesti se saremmo stati più efficaci all’opposizione o qui a romperle le scatole”. Ovviamente non significa che il conflitto tra i partiti non ci sarà. Draghi lo sa e nella sua replica elenca una serie di propositi eterogenei, per accontentare tutti: redistribuzione obbligatoria dei migranti in Europa, legalità esicurezza, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile in Costituzione, coinvolgimento delle parti sociali e degli enti locali, i soldi per il turismo. E i soldi e considerazione per la cultura, dimenticata fino a oggi.

Foto | Ansa