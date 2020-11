Dove trovare le nostre birre!

Le nostre birre le potete comprare qui (siccome le birre artigianali sono per definizione “a giro”, non è detto che le birre di Radio Pop siano contemporaneamente in tutti questi locali/ristoranti/teatri):

Noi Libreria, via delle Leghe, 18, Milano

Come a Casa, Piazzale Siena 8, Milano

Rob de Matt, via Enrico Annibale Butti 18, Milano

Pop, via Tadino 5, Milano

CIQ, via Fabio Massimo 19, Milano

Mandala 2.0, via Madonna del Carmine13, Buscate MI

Arci La Lo.Co., via Trieste 23, Osnago LC

Triple, via Losanna 29, Milano

ONLINE SU Bancodigarabombo.it

Per averla nel vostro locale scrivete a birra@radiopopolare.it

Il progetto birra

Se siete ascoltatori di Radio Popolare di vecchia data probabilmente avrete sentito parlare di quella volta, nei primissimi anni ’80, in cui vendemmo un container di piumoni per autofinanziarci. Dopo tanti anni Radio Pop non ha perso la sua vena dadaista e stavolta ci prova con la birra!

Insieme al pluripremiato e artigianalissimo Birrificio Lariano abbiamo prodotto due birre rivolte ai palati di tutti gli appassionati della più antica bevanda del mondo (dopo l’acqua):

107,6: bohemian pilsner da 4,6°

Ollearo5: bock da 7°