Diretta video – Invisibili a chi? Il destino del lavoro non è scritto

Il destino del lavoro non è scritto. Non è scritto, nel senso che troppo spesso è mal raccontato o semplicemente ignorato. Ma non è scritto anche perché non è ineluttabile: le storie di resistenza e di lotta si moltiplicano, anche lontano dalla visibilità mediatica.

Domenica 10 aprile dalle 10.30 in diretta dal Festival internazionale di giornalismo di Perugia un confronto su lavoro, lotte e mass media.

Con il collettivo di fabbrica Gkn, i sindacalisti Mohamed Arafat e Maria Iftimoaiea, l’attivista Marco Bazzoni, la sociologa Francesca Coin. Conduce Massimo Alberti.

Il futuro del lavoro? Non è scritto.