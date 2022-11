Il caro energia ci mette alle corde, ma RadioPop sa di poter contare su di voi e sulla vostra energia: morale, economica, ma anche fisica!

Sabato 12 novembre dalle ore 9.00 alle ore 17.00 la Radio resterà accesa grazie ai suoi ascoltatori. Metaforicamente, ma anche letteralmente dato che gli studi saranno alimentati da biciclette e hand bes (manovelle) azionate da polpacci e avambracci delle più valorose e dei più valorosi tra ascoltatrici e ascoltatori.

Con la collaborazione di Energiadi allestiremo uno studio in cortile che sarà interamente alimentato ad energia umana, risparmieremo sulla bolletta e al contempo vi daremo l’occasione di smaltire qualche kg di troppo.

Il vostro contributo sarà essenziale. Senza di voi la radio non andrà in onda, sarà spenta così come lo sarebbe senza i vostri abbonamenti.

Potrete passare a trovarci, a fare un giro in sede, abbonarvi, acquistare le nostre birre e contemporaneamente dare un contributo fattivo alla riduzione della nostra bolletta facendovi dinamo umana.

Avete sempre desiderato di diventare una fonte di energia pulita? Sabato 12 sarà il vostro momento.

Per farlo scrivete a disma@radiopopolare.it, scrivendo nell’oggetto DINAMO POPOLARE e indicando: nome, cognome, numero di telefono e turno prediletto. I turni saranno di 30 minuti sulla bicicletta e di 15 alle hand bes (cambio turno alle mezz’ore e ore piene e ai quarti d’ora).