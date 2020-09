Dibattito Trump-Biden: caos, insulti e tensione alle stelle

Caos, insulti, tensione alle stelle. Poche volte nella storia politica americana si è assistito a un dibattito presidenziale come quello tra Donald Trump e Joe Biden. Di politica e programmi praticamente non si è parlato.

La discussione è presto degenerata in una serie di attacchi personali. Biden ha coperto Trump di contumelie: “clown”, “bugiardo”, “senza vergogna”. Da parte sua il presidente, per tutta la durata del confronto, ha continuamente interrotto Biden e lo stesso moderatore, Chris Wallace di Fox News.

Il momento migliore, per Trump, è venuto con l’appello al “law and order”, alla legge e ordine, quando cioè Trump ha accusato Biden e i democratici di essere deboli sul crimine. Ripetuta è stata anche l’accusa di Trump al Partito Democratico, bollato come ostaggio di radicali e socialisti.

E durissimo, molto spiacevole, è stato Trump nei confronti del figlio di Biden, Hunter, da lui accusato di essere un cocainome, un buono a nulla, e di aver ricevuto 3 milioni e mezzo di dollari dalla moglie del sindaco di Mosca. I momenti migliori, per Biden, sono stati invece quelli in cui ha attaccato Trump per la gestione del coronavirus. “Non credete a una parola di quello che dice quest’uomo”, ha scandito Biden, guardando in camera, col dito puntato.

C’è stato un altro dato significativo. Il presidente non ha rassicurato sul suo atteggiamento dopo il voto del 3 novembre. Non ha cioè detto che accetterà l’esito delle urne. Ha anzi ripetuto l’accusa, non fondata, sui presunti brogli del voto per posta, e ha detto che il risultato del voto potrebbe finire davanti alla Corte Suprema – dove lui, va ricordato, sta cercando di collovare Amy Coney Barrett, una giudice di assoluta fedeltà.

Il dibattito non ha probabilmente cambiato molto degli orientamenti voto, ma ha piuttosto rafforzato lo zoccolo duro di entrambi gli elettorati. Un primo rilevamento di CNN dice che il 60% degli intervistati pensa che Biden abbia vinto il dibattito. In effetti, Trump è, in questo momento, il candidato che insegue nei sondaggi; quello in difficoltà per una serie di scandali – in particolare quello sulle tasse. Aveva bisogno, ieri sera, di una performance forte, più convincente rispetto a quella di Biden. Questa performance non c’è stata.