Damon Albarn: tre brani acustici in esclusiva su Radio Popolare

Il nuovo album di Damon Albarn (sito ufficiale), The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows, uscirà il 12 novembre: membro fondatore dei Blur, dei Gorillaz e dei The Good, The Bad & The Queen, Albarn è certamente uno degli artisti più rappresentativi e influenti della musica britannica degli ultimi trent’anni.

Si tratterà del secondo disco che firmerà semplicemente con il proprio nome e cognome, dopo Everyday Robots del 2014.

L’album inizialmente doveva svilupparsi come un lavoro orchestrale ispirato ai paesaggi islandesi: Albarn è da anni infatti un assiduo frequentatore dell’Islanda, tanto da ricevere, proprio quest’anno, la cittadinanza onoraria. Durante il lockdown il musicista britannico si è riavvicinato alla musica, componendo 11 tracce che esplorano tematiche come la fragilità, la perdita, la nascita e la rinascita. Il risultato è una raccolta di storie, intime e delicate. L’album prende il titolo da “Love and Memory”, una poesia di John Clare.

Damon Albarn racconta così l’origine di questo lavoro: «Ho attraversato un momento buio mentre scrivevo questo disco, che però mi ha portato a credere che può ancora esistere una sorgente pura».

Una settimana prima dell’arrivo di The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows, Radio Popolare ha il piacere di poter offrire ai propri ascoltatori tre canzoni in esclusiva, tre registrazioni acustiche, pianoforte e voce, di altrettante canzoni dell’album, che mettono ulteriormente in mostra l’intensità emotiva di questi brani.

