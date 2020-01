Bettino Craxi, 20 anni dopo. Parlano Nando dalla Chiesa e Ugo Intini

A 20 anni dalla morte di Bettino Craxi, complice anche l’uscita del film di Gianni Amelio, Hammamet, che racconta gli ultimi mesi dell’ex Presidente del Consiglio e segretario del Partito Socialista Italiano dal 1976 al 1993, si è riacceso il dibattito sulla carriera politica di Craxi e sul modo in cui ha trasformato il PSI fino alla sua dissoluzione nel 1994.

Abbiamo intervistato due figure che hanno conosciuto bene Bettino Craxi: lo scrittore e politico Nando dalla Chiesa, secondogenito del generale Carlo Alberto dalla Chiesa e fondatore di Società Civile a Milano nel 1985, e il giornalista e politico Ugo Intini, deputato del PSI dal 1993 al 1994 e stretto collaboratore di Bettino Craxi.

Le interviste di Lorenza Ghidini e Roberto Maggioni a Prisma.

Nando dalla Chiesa: “Craxi imparagonabile ai personaggi politici di oggi”

Lei a Milano ha fondato il circolo Società Civile, un luogo che voleva essere uno spazio di espressione per i cittadini al riparo dai partiti, che erano diventati troppo invadenti. C’erano però tanti magistrati, molti dei quali poi protagonisti di Mani Pulite. La reazione all’andazzo malato della politica era cominciata anni prima dell’inchieste. È così?

Sì, c’era quell’esigenza. Ricordo anche che tra i fondatori di Società Civile c’erano diversi intellettuali socialisti, non c’era questa connotazione di partenza. E credo non che non sia rimasta neanche dopo. Per noi il problema era acquisire una libertà di opinione e discussione critiche in una città in cui le parole delle persone valevano in relazione al partito che rappresentavano e dove non ci si confrontava sul merito delle affermazione e delle cose che si dicevano. Questo per chi è abituato a fare dei ragionamenti critici era intollerabile. Era una società divisa in accampamenti, non era possibile una città che cercava di avere una dimensione di poliedricità culturale. Oggi il clima degli anni ’80 sarebbe impensabile. Società Civile non nacque sui magistrati, nacque sulla libertà di discussione e la questione morale. Poi, siccome in quel sistema di partiti a Milano il perno era costituito dal partito socialista, su quello ricadevano le maggiori responsabilità di un costume generalizzato.

20 anni dopo. Come ricordare Craxi.

Craxi non è stato una figura soltanto milanese e il Partito Socialista di allora non era soltanto milanese. Ha rappresentato anche altro. Noi siamo un circolo milanese e ci siamo misurati con quella realtà. La figura di Craxi è complessissima. Non si possono dimenticare le ragioni per cui abbiamo cercato di opporci a quel sistema dei partiti, che era un sistema a dominanza socialista, e non si può dimenticare neanche la visione generale di Craxi. Il Craxi della fine degli anni ’70 era una cosa profondamente diversa da quella che abbiamo visto concretamente negli anni successivi. Credo ci sia stata proprio una distanza tra le promesse iniziali della fine degli anni ’70 in cui intorno al Partito Socialista si ritrovavano molte delle migliori intelligenze del Paese e quello che è accaduto dopo.

Craxi non è stato quel grande riformatore per cui spesso viene ricordato?

Ha proposto un bisogno di riforme, ma le riforme non le abbiamo viste. Anzi, quando c’è stata la riforma elettorale ha invitato tutti ad andare al mare. Ha posto un problema vero, quello di scomporre e scombinare un sistema politico che era bloccato intorno al “bipartitismo imperfetto” di Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, ma le riforme non le abbiamo viste.

C’è chi dice ci portiamo ancora adesso sia l’eredità del craxismo che quella dell’anti-craxismo e chi fa dei parallelismi con il becero populismo di oggi.

Sì, il populismo allora c’è stato e dava anche fastidio perché impoveriva anche le discussioni che avevano dei fondamenti importanti. C’è ancora, ma la figura di Craxi è imparagonabile ai personaggi del ceto politico odierno. La classe politica che potevamo accusare di molte cose aveva però una struttura nettamente superiore a quella di oggi. Stiamo parlando comunque di un uomo politico che aveva una statura che rispetto ad oggi è di un’altra dimensione.

Bettino Craxi, l’intervista a Ugo Intini

Quanto è strato difficile portare avanti le idee del socialismo italiano?

È stato difficile a quei tempi. Si è detto tutto in questa ultima settimana dopo il film di Amelio, io non vorrei ripetere quello che è stato detto. Sarebbe interessante ricordare cosa ha fatto Craxi a Milano.

I leader politici non nascono come funghi, sono la continuità di una storia, almeno quando la politica c’è davvero. Craxi era il successore alla guida del Partito Socialista a Milano di Guido Mazzali.

20 dopo Hammamet, come ricordiamo Craxi?

Amelio ha detto più volte che non voleva fare un film di ricostruzione storica. A me non è piaciuto il pezzo iniziale sull’Ansaldo, perché non era quello il Partito Socialista. Era pieno di passione e di intelligenza, lì invece c’è una visione riduttiva. Craxi stesso e tutti i leader politici dell’epoca avevano in testa il principio che la politica veniva prima di tutto, dai finanziamenti alla legalità degli stessi finanziamenti. Era lo spirito del tempo in Italia, ma anche nel resto d’Europa.

Non si ricordano, però, altri ex Presidenti del Consiglio fuggiti dal proprio Paese per evitare la giustizia.

Lì ci sono molte discussioni. Non si può dare un giudizio su una scelta assolutamente persone. Quella sicuramente non era una giustizia “giusta”, era una giustizia violenta perché usava il carcere come strumento di tortura per estorcere delle confessioni.

Ad un certo punto il Partito Socialista di Craxi. è diventato anche il partito personale in cui il capo è circondato da yes men che gli garantiscono un potere indiscusso. Una delle cose che più è stata addebitata a Craxi è di aver fatto entrare un po’ tutti, con poca selezione. Lei non d’accordo con questo?

L’argomento è molto complicato perché il degrado dei partiti comincio già alla fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. I partiti che ci sono oggi non sono più dei partiti e manifestano quel degrado moltiplicato per cento.

A quel tempo i partiti cominciavano ad affidarsi troppo alle spettacolo, mentre oggi lo spettacolo è l’unica cosa che interessa ai partiti. Questo è un fenomeno che si è manifestato in tutta Europa e in tutto il Mondo perchè il sistema dei media ha portato in quella direzione.

Per quanto riguarda la sezione, io penso che il Partito Socialista avesse un’ottima classe dirigente e lo si è visto anche negli anni successivi, quando ex esponenti del Partito Socialista hanno avuto ruoli di rilievo in tutti i partiti di destra, di centro e di sinistra.

Il Partito Comunista aveva una forte capacità di selezione dei suoi quadri dirigenti perché aveva una disciplina di ferro; la Democrazia Cristiana aveva il controllo dei vescovi e della Chiesa. Il Partito Socialista, che era in forte espansione, aveva meno filtri di accesso e questa è stata una sua debolezza.

La rottura col PCI. Vista da dentro e da stretto collaboratore di Bettino Craxi, quando è maturata e su quali basi?

Alla fine degli anni ’80 ci furono idee diverse nel Partito Socialista, che era un partito liberistico e democratico. C’erano dei compagni che erano per accelerare l’alleanza col partito ex comunista e fare rapidamente un’elezione anticipata per creare uno schieramento di sinistra. C’erano altri più prudenti ed io ero tra questi.

Per quali ragioni?

Nel Partito Comunista non vedevo ancora un rinnovamento convincente e pensavo che un’alleanza tra i socialisti e i comunisti fosse assolutamente perdente. Alla fine gli elettori italiani non si fidavano di una sinistra in cui il Partito Comunista pesava ancora troppo.

Qual è stato secondo lei l’errore fondamentale di Craxi?