Coronavirus: cronache dalla zona rossa

Dopo i primi casi di positività al coronavirus COVID-19 in Lombardia è stata delineata una zona rossa nella provincia di Lodi che include 10 comuni dell’area: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini.

È stato disposto il divieto di allontanamento per tutti i cittadino che risiedono nella zona rossa, con la sola eccezione di chi è impegnato nei servizi essenziali e di pubblica utilità. Serena Tarabini ha intervistato a Fino Alle Otto il sindaco di Casalpusterlengo, Elia Delmiglio, e quello di Maleo, Dante Sguazzi, per capire cosa sta succedendo in quell’area e come i cittadini stanno vivendo le pesanti restrizioni imposte.

Coronavirus, la situazione nel comune di Maleo

In che modo il comune di Maleo è stato convolto nell’emergenza?

Noi siamo a tre chilometri da Codogno. Abbiamo anche avuto alcuni casi risultati positivi e c’è un po’ di apprensione da parte di tutta la cittadinanza, come è normale in questi casi. Nei primi giorni la cittadinanza ha avuto un po’ di panico e un po’ di apprensione. Il consiglio è quello di stare nelle proprie abitazioni, evitare assembramenti e contatti. La popolazione sta reagendo in maniera composta e civile e sta utilizzando il buonsenso ascoltando i consigli che sono stati dati dalle autorità preposte.

Non si ritrova a dover rincorrere i cittadini esasperati che non rispettano i provvedimenti imposti?

Sì, è una situazione abbastanza calma. Ci sono le forze dell’ordine che stanno valutando e sorvegliando la zona. Anche loro durante la giornata cercano di far capire la situazione a chi non rispetta le regole.

Quali sono i disagi maggiori che i cittadini di Maleo stanno vivendo in questo momento?

I piccoli supermercati e le botteghe che abbiamo a Maleo sono aperti e i rifornimenti sono garantiti. E lo stesso vale per le farmacie. E poi ci sono anche le consegne a domicilio.

La situazione non è di normalità perchè comunque sono chiusi tutti gli altri luoghi pubblici, dai parchi alle scuole, però di grossi disagi non credo ce ne siano.

Ricordiamo che è possibile anche spostarsi all’interno della zona rossa. Se qualcuno non dovesse trovare quello che cerca nei piccoli supermercati di Maleo può spostarsi a Codogno, dove ci sono supermercati più riforniti.

Questo vale anche per altri servizi essenziali e sanitari.

Sì, ricordiamo però che il pronto soccorso dell’ospedale di Codogno è chiuso, ma chiamando i numeri di emergenza vengono garantiti tutti i servizi.

Da primo cittadino come si stanno svolgendo le sue giornate?

Gli uffici pubblici sono chiusi, sono garantite soltanto le funzioni essenziali come la polizia locale, l’assistenza domiciliare per anziani e disabili. Io in questi giorni sono stato costantemente al telefono in contatto con la Prefettura, l3 autorità e gli altri sindaci della zona rossa.

Come appare il paese a colpo d’occhio?

Il paese è semi-deserto. Ci sono le forze dell’ordine che presidiano gli accessi al paese. La gente si sposta a piedi e fa anche delle passeggiate in serenità.

Le persone che devono lavorare e che erano abituate a lasciare il paese non stanno andando a lavoro?

Esatto. C’è il divieto di uscire dalla zona rossa e chi lavora fuori da Maleo e dalla zona rossa sono a casa. È stato garantito che l’assenza dal lavoro viene equiparata alla malattia. Le piccole imprese di Maleo e di questa zona, ma anche le grandi imprese sono tutte ferme e ci sarà una ripercussione economica notevole per questa zona. Il mio auspicio è che nessuno si dimenticherà di questa situazione.

Dopo il vertice di ieri le sembra ci siano segnali positivi in questo senso?

Non lo so. Sono un po’ perplesso. Sento molto vicina la Regione Lombardia, ma spero che anche il governo ci dia una mano.

Coronavirus, la situazione nel comune di Casalpusterlengo

Non sono giornate facili. Questa situazione ci ha colto alla sprovvista. Stiamo tentando di gestirla al meglio coi mezzi che abbiamo a disposizione. Le fermate sulla stazione di Casalpusterlengo e della zona rossa più in generale sono sospese.

Quali sono le restrizioni applicate a Casalpusterlengo?

Io sono stato avvisato tra giovedì notte e venerdì mattina che era stato individuato il primo caso, il cosiddetto paziente 1, di un cittadino della bassa lodigiana che aveva la propria sede di lavoro a Casalpusterlengo.

Siamo subito finiti nell’occhio del ciclone, però subito la macchina sanitaria della Regione Lombardia si è attivata per poter fronteggiare questa situazione. Sono stato convocato in Regione insieme ai sindaci di Codogno e Castiglione D’adda e nel frattempo è stata aperta l’unità di crisi che con immediatezza ha preso coscienza del problema. Sin da subito abbiamo individuato quali misure poter adottare nei nostri territori. Siamo partiti dalla chiusura delle scuole e degli edifici pubblici e siamo passati alla chiusura di tutti i servizi e le realtà commerciali, produttive e industriali, fuorché quelle di prima necessità come supermercati e farmacie. Poi, con un po’ di ritardo, è arrivato anche il DPCM del governo Conte, che ha stabilito anche il limite dei checkpoint della zona rossa e da quel momento siamo chiusi all’interno del confine di questi dieci comuni.

Che atmosfera si respira oggi a Casalpusterlengo?

In prima battuta questi provvedimenti sono stati recepiti con stupore, perché si tratta di provvedimenti altamente limitanti e restrittivi che non hanno precedenti nella storia della nostra Repubblica. Questo ha creato un po’ di panico tra i cittadini, anche se fin da subito tutti hanno mostrato quel senso di responsabilità che li contraddistingue. Abbiamo preso reale coscienza di quello che sta accadendo e abbiamo stabilito che la priorità sono l’approvvigionamento dei farmaci e dei beni alimentari.

Dai cittadini sta ricevendo delle richieste specifiche?

A Casalpusterlengo abbiamo 15.300 residenti e penso di aver comunicato con buona parte di questi cittadini attraverso i canali a disposizione. In un paese medio-piccolo tutti hanno il numero di cellulare del sindaco e credo di aver risposto un po’ a tutte le richieste, che sono state le più diverse. Abbiamo cercato di assecondare e accontentare tutti i tipi di richieste.

Già ieri rispetto a sabato e domenica le richieste sono iniziate a diminuire e questo è un segnale che la cittadinanza si sta rendendo conto di quello che sta succedendo. Noi siamo concentrati sul garantire i servizi essenziali e garantire comunicazione e informazione alla cittadinanza. Abbiamo attivato il centro operativo comunale di Protezione Civile, che in qualche modo può assistere le persone sole e anziane non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista morale. Vedere dei volontari in divisa che fanno sentire la loro presenza è un grande segno d’affetto e di vicinanza.

Le persone sono barricate in casa?

No, direi di no. Escono il minimo indispensabile, anche solo per fare una passeggiata. Con le dovute precauzioni non vedo grosse limitazioni. Le persone escono per i servizi essenziali, ma una passeggiata riescono a farla pur evitando i grossi raggruppamenti.

Foto dalla pagina Facebook di Elia Delmiglio, Sindaco di Casalpusterlengo