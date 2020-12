“Denaro e potere dei servizi segreti. Conte punta al Quirinale”: intervista all’ex ministro Formica

Conte, l’accentratore. Palazzo Chigi e i superpoteri su Recovery Plan e servizi segreti. Detrattori e critici del capo del governo sono convinti che questo sia il quadro che meglio definisce l’”avvocato del popolo”, ora. Memos ha ospitato Rino Formica, un osservatore della politica, di cui è stato un protagonista fino all’inizio degli anni ’90. Formica, 93 anni, dirigente del Partito Socialista di allora, è stato più volte ministro. Per Formica le ambizioni di Conte portano dritto al Quirinale.

Conte – secondo la tesi dell’ex Ministro delle finanze – punterebbe alla Presidenza della Repubblica per il dopo Mattarella, rafforzando i suoi poteri, dai servizi segreti alla gestione dei fondi del Recovery Plan.

Quando si sposta il centro del potere dall’interno dello Stato, che è soggetto in uno Stato democratico costituzionalmente garantito ai controlli dell’ordinamento costituzionale del Paese – Parlamento e organi giudiziari – e lo si porta al di fuori con una deresponsabilizzazione della struttura governativa, si capisce quello che è avvenuto in via straordinaria con la sanità, almeno all’inizio. In definitiva all’inizio ci siamo trovati di fronte ad un fenomeno che non aveva precedenti e quindi l’affidarsi a tecnici e a specialisti era una necessità. Affidarsi ad una brigata di tecnici per il coordinamento della spesa, della realizzazione e dei mezzi che sono propri nell’attività dello Stato mi sembra una cosa che sta nell’interno della logica della destrutturazione dello Stato.