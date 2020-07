Ogni settimana la Libreria dei ragazzi di Milano ci regala dei consigli per l’estate: 3 libri da leggere sotto l’ombrellone. In questo primo appuntamento il libraio Fausto presenta 3 titoli perfetti per i ragazzi e le ragazze dagli 11 anni in su.

La mia lunga estate, di Hope Larson, graphic novel, editrice Il Castoro, 176 pagine, 15,50 euro.

È la storia di due ragazzi che vivono negli Stati Uniti. Lei si chiama Bina, lui si chiama Austin; sono grandi amici del cuore, anche se non hanno nessuna relazione sentimentale. Un’estate Austin parte per un ritiro di calcio, perché è un grande appassionato, e Bina rimane quindi da sola. All’inizio si chiamano e chattano continuamente, poi piano piano qualcosa si allenta, e Bina scopre altre cose, altre amicizie, altri legami. Sembra non succeda niente, ma in realtà stanno cambiando molte cose: quando Austin tornerà dal ritiro le cose saranno diverse.

Alla fine del mondo, di Geraldine McCaughrean , Mondadori, 300 pagine, 17 euro

Un romanzo eccezionale, che ricorda molto Il signore delle mosche, ma anche Robinson Crusoe. È un’avventura molto estrema, ambientata in Scozia in un periodo storico molto preciso: all’inizio del 1700 in un’isola sperduta nel nord della Scozia, dove ragazzi ed adulti vanno periodicamente durante l’estate a recuperare cacciagione. In una di queste spedizioni un gruppo di ragazzi rimane bloccato su quest’isola. Non capiscono perché, nonostante siano passate settimane, nessuno li venga a recuperare. Inizia questa avventura di sopravvivenza in un ambiente duro; i rapporti di dominio, di sopraffazione e di rivalsa tra i personaggi aumentano man mano. C’è un’escalation non solo delle condizioni di vita imposta dalla natura, ma anche dalle loro fragilità psicologiche.

Catgirl, Valentina Manzetti, Piemme Il battello a vapore, 303 pagine, 16,50 euro.

Siamo nella provincia italiana meno sospettabile: a Borgomanero. Giunia Panza ha un gatto nero molto particolare, Yoda, che un giorno diventa un essere umano. È un’avventura in bilico tra il realistico, il magico e il fantastico, e anche il tecnologico: chat, videogiochi, fumetti… alieni! A Borgomanero! Soprattutto la prima parte fa molto ridere, consigliato per un momento di svago completo!

A questo indirizzo, invece, potete leggere i consigli a fumetti per l’estate 2020.