Concerto del musicista capoverdiano Tchiss Lopes,

Dopo il concerto di giovedì de “I Fiumi”, questa settimana Live Pop raddoppia: venerdì 2 giugno alle 19.45, subito dopo il GR delle 19.30, concerto del cantante e compositore capoverdiano Tchiss Lopes.

Immerso sin da piccolo nella viva scena musicale di São Vicente, Lopes inizia a suonare la chitarra all’età di 6 anni e parallelamente alla carriera musicale diventa calciatore professionista per una delle migliori squadre di Mindelo. All’inizio del 1980, la situazione politica dell’isola spinge Lopes ad emigrare all’età di 21 anni. In Portogallo partecipa alle selezioni per alcune importanti squadre di calcio locali, ma finisce per imbarcarsi come giovanotto di macchina su una nave mercantile greca. La vita di marinaio però non fa per lui e tornato sulla terraferma decide di stabilirsi a Roma. Qui inizia la carriera di musicista, prima come chitarrista della band Cabo Verde Novo e poi incidendo album a suo nome.

Il 2 giugno l’Arabusta Records, una piccola etichetta indipendente specializzata nella riedizione di vecchi album perduti, ridarà alle stampe “Ká Bô Bem Dzoriental”, il secondo album di Tchiss Lopes uscito nel 1984. Lo stesso giorno l’artista capoverdiano presenterà dal vivo le canzoni di quell’album nell’auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare.

Il concerto, in diretta su Radio Popolare, inizierà alle 19.45, subito dopo il Gr delle 19.30.

Come sempre, partecipare è semplice e gratuito: per prenotarvi scrivete a prenotazioni@radiopopolare.it o telefonate, dal lunedì al venerdì, allo 02 39241409 tra le 8.00 e le 18.00