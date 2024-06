Come si fa una comunità energetica (per davvero!)

PlayStop From Genesis To Revelation di martedì 04/06/2024 From Genesis to Revelation è una trasmissione dedicata al rock-progressive: sebbene sporadicamente attiva già da molti anni, a partire dall’estate del 1999 con il consolidamento del palinsesto e della redazione ha iniziato a trasmettere regolarmente un’ora di rock progressivo alla settimana. La redazione è composta da Renato Scuffietti, collaboratore di lunga data di Radio Popolare con un grande passione per il prog canonico dei megagruppi dei seventies e dalla ondata albionica di newprog (Marillion, Pendragon, Twelfth Night) e da Matthias Scheller, fan del prog sinfonico, della scena italiana e attento osservatore della cosiddetta borderline progressiva (psichedelia, space, gotico). Nata quasi come divertissement la trasmissione in brevissimo tempo è diventato un preciso punto di riferimento, presentando novità, i grandi classici, fanzine, oscuri inediti, intervistando band, case discografiche, recensendo concerti e dedicando piccole ma preziose monografie ai sottogeneri.

PlayStop Jazz Anthology di lunedì 03/06/2024 Come suggerisce il titolo della trasmissione, presente nel palinsesto di Radio Popolare fin dagli inizi, Jazz Anthology ripercorre la ormai lunga vicenda del jazz proponendone momenti e artisti salienti. Al di là della varietà delle sue forme, per Jazz Anthology questo genere è un fenomeno unitario di innovazione musicale in rapporto con una tradizione di matrice neroamericana. Jazz Anthology vuole quindi valorizzare sia la pluralità degli aspetti del jazz che la continuità della sua storia, dedicando la propria attenzione a tutte le epoche di questa musica, dal New Orleans al bebop, fino alle espressioni più audaci degli ultimi decenni. Il programma si articola soprattutto in serie di trasmissioni a carattere monografico, con l’intenzione – in un contesto mediatico che al jazz dà pochissimo spazio e in modo molto dispersivo – di dare così un contributo alla diffusione di una effettiva cultura del jazz. La sigla di Jazz Anthology è Straight Life (Art Pepper), da Art Pepper meets The Rhythm Section (1957, Contemporary/Original Jazz Classics)

PlayStop News della notte di lunedì 03/06/2024 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop La Pillola va giù di lunedì 03/06/2024 Una trasmissione settimanale a cura di Anaïs Poirot-Gorse con in regia Nicola Mogno. Una trasmissione nata su Shareradio, webradio metropolitana milanese in questo momento di emergenza, cercando di ridare un spazio di parola a tutti i ragazzi dei centri di aggregazione giovanili di Milano con cui svolgiamo regolarmente laboratori radiofonici.

PlayStop Il Suggeritore Night Live di lunedì 03/06/2024 Il Suggeritore, la storica trasmissione di teatro di Radio Popolare, ha compiuto 17 anni e può uscire da sola la sera! Ora, infatti, si chiama Il Suggeritore Night Live e va in onda in diretta ogni lunedì, dalle 21.00 alle 22.00, dall’Auditorium “Demetrio Stratos” di Radio Popolare: un night talk-show con ospiti da vari ambiti dello spettacolo dal vivo, che si raccontano ai nostri microfoni e propongono estratti dai loro lavori, nella serata in cui tradizionalmente il teatro osserva il riposo. Finalmente possiamo accogliere i nostri ascoltatori in auditorim: quindi vi aspettiamo dalle 20.00 in veste di pubblico privilegiato di Il Suggeritore Night Live.

PlayStop Quel che resta del giorno di lunedì 03/06/2024 I fatti più importanti della giornata sottoposti al dibattito degli ascoltatori e delle ascoltatrici. A cura di Luigi Ambrosio e Mattia Guastafierro

PlayStop Esteri di lunedì 03/06/2024 1- Il Messico ha fatto storia. Per la prima volta eletta una presidente donna. Claudia Sheinbaum - già sindaca di Città del Messico e fisica esperta di clima e ambiente – governerà il paese per i prossimi sei anni (Emanuela Borzachiello, Università Autonoma Città del Messico e Fabrizio Lorusso, Università di Leon) 2- La guerra a Gaza. I raid israeliani avrebbero distrutto almeno il 55% della Striscia. Lo dice uno studio preliminare delle Nazioni Unite basato su immagini satellitari. Il governo israeliano litiga sulla proposta di tregua fatta da Biden la scorsa settimana. I ministri dell’estrema destra minacciano di abbandonare la maggioranza 3- Sud Africa. La scommessa della coalizione. Dopo aver perso la maggioranza assoluta l’African National Congress dovrà scegliere il suo partner di governo. I negoziati cominciano in questi giorni (Rachel Jafta, Università di Stellenbosch) 4- Il prossimo fine settimana le elezioni europee, probabilmente le più importanti di sempre per il futuro del vecchio continente. Anche in campagna elettorale si è parlato molto di più di Europa (Alessandro Principe) 5- Serie TV. The Acolyte, La seguace, la nuova serie di Star Wars (Alice Cucchetti, FilmTV)

PlayStop Muoviti Muoviti di lunedì 03/06/2024 (171 - 553) Dove c'è un problema con un Tamagotchi che non si capisce bene dove sia finito. Poi affrontiamo la questione delle deiezioni canine sotto i portici a Vigevano. C'è chi vorrebbe mettere le telecamere per scoprire i responsabili e ne parla con noi: Piero Pizzi, portavoce del gruppo "Vigevano prima di tutto". Nella terza parte scopriamo e facciamo scoprire l'esistenza del "Capolavoro dello studente" la novità della scuola 2024.

PlayStop Playground di lunedì 03/06/2024 A Playground ci sono le città in cui abitiamo e quelle che vorremmo conoscere ed esplorare. A Playground c'è la musica più bella che sentirai oggi. A Playground ci sono notizie e racconti da tutto il mondo: lo sport e le serie tv, i personaggi e le persone, le ultime tecnologie e le memorie del passato. A Playground, soprattutto, c'è Elisa Graci: per un'ora al giorno parlerà con voi e accompagnerà il vostro pomeriggio. Su Radio Popolare, da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 17.30.

PlayStop Mash-Up di lunedì 03/06/2024 Mash Up è un dj set di musiche e parole diverse, anzi diversissime, che si confondono fra loro all’insegna di un tema diverso. Anzi, “si pigliano perché non si somigliano”. Conduce, mixa, legge e ricerca il vostro dj per Matrimoni Impossibili, Piergiorgio Pardo aka Pier Nowhere Mail: mischionepopolare@gmail.com

PlayStop Jack di lunedì 03/06/2024 Ospiti della puntata i Coma_Cose per una lunga intervista partendo dal loro ultimo singolo Malavita

PlayStop Considera l’armadillo di lunedì 03/06/2024 Per riascoltare Considera l'armadillo noi e altri animali che ha ospitato Francesca Minerva, docente di Filisofia Morale a @Università degli studi di Milano e Peter Singer, filosofo, padre dell'antispecismo, autore di Nuova liberazione animale, @il Saggiatore editore e abbiamo scoperto che Peter voleva essere Delfino e Francesca elefante