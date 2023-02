Ci ha lasciati il nostro collega e amico Vittorio Bianchi

Come si chiama quella cosa che si finisce per scrivere sempre le stesse cose? Retorica, giusto? Ma forse c’è un termine più preciso, sicuramente c’è. Sono così abituato a scrivere a te per sciogliere i dubbi linguistici che mi viene da farlo anche adesso, pensa. Che mi tocca scrivere che non ci sei più.

Sei stato un amico prezioso, uno di quelli che si incontrano da grandi, che non è mica una cosa comune eh. Prezioso per la radio, il tuo amore tardivo, che hai abbracciato con tutto l’entusiasmo delle cose nuove e nella quale ti sei destreggiato con una naturalezza vera, riuscendo a far passare a chi ti ha ascoltato tutto il calore per le cose che ti appassionavano. Cazzo Vic. Sei stato capace di raccontarmi per ore di Platone e con la stessa profondità dei tram a carrelli vecchia Milano.

Mi dispiace per il nomignolo scemo, ma in fondo so che ti è sempre piaciuto. E poi ti sta proprio bene. Ciao Magister Vic. Grazie davvero.