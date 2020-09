Che cosa è successo oggi? – Venerdì 25 settembre 2020

Il racconto della giornata di venerdì 25 settembre 2020 attraverso le notizie principali del giornale radio delle 19.30, dai dati dell’epidemia in Italia diffusi ai nuovi depistaggi sulla morte di Stefano Cucchi ad 11 anni dall’omicidio del giovane, denunciati oggi nel giorno in cui ricorrono i 15 anni dall’omicidio di Federico Aldrovandi. Accoltellamento di fronte gli uffici di Premières Lignes Television di Parigi, vicino alla ex sede del giornale Charlie Hebdo. Infine, i grafici del contagio nelle elaborazioni di Luca Gattuso.

I dati dell’epidemia diffusi oggi

Sono 1.912 i nuovi positivi, 126 in più del giorno prima ma con un numero leggermente inferiore di tamponi 107.269 nelle ultime 24 ore. le vittime sono state 20, in leggero calo rispetto alle 23 di ieri. I pazienti ricoverati con sintomi sono 2.737 di cui 244 in terapia intensiva. La regione con più nuovi casi è la Lombardia, 277, seguita dalla Campania con 253 e il Lazio con 230 nuovi positivi. Da 8 settimane si assiste a un lento ma progressivo peggioramento dell’epidemia che si riflette in un maggiore carico sui servizi sanitari. A livello nazionale i ricoveri in ospedale sono aumentati dal 4% al 5% mentre le terapie intensive dal 2% al 3%, con valori superiori al 10% in alcune Regioni. L’età media dei nuovi contagiati è di 41 anni. Questo è quanto emerge dal monitoraggio dell’Istituto superiore di sanita riferito alla settimana dal 14 al 20 settembre. Mentre per valutare l’impatto dell’apertura delle scuole sull’epidemia-si legge nel monitoraggio-bisognerà aspettare ancora 2-3 settimane. Il ministero della salute in una nuova circolare che riguarda la scuola scrive che in caso di sintomi sospetti di un alunno, o di personale scolastico il pediatra o il medico di famiglia devono richiedere “tempestivamente il test diagnostico” al dipartimento di prevenzione. E se un alunno o un operatore scolastico dovessero risultare positivi, per il rientro in comunità bisognerà effettuare due tamponi, a distanza di 24 ore l’uno dall’altro ,e se entrambi avranno esito negativo si potrà rientrare a scuola.

Caso Cucchi, i depistaggi proseguono ancora oggi

A 11 anni di distanza dal suo omicidio, i depistaggi sulla morte di Stefano Cucchi non si fermano. Proseguono ancora oggi. A denunciarli è stato il pm Giovanni Musarò nell’aula dove si sta celebrando proprio il processo sui depistaggi delle indagini, che vede imputati 8 militari dell’Arma. “Ancora oggi c’è qualcuno nel reparto operativo dei Carabinieri che passa gli atti a qualche imputato. Siamo stanchi di questi inquinamenti delle prove”. Queste le gravi parole di Musarò oggi in udienza. “C’è un Giuda, un cavallo di Troia che speriamo di identificare”, ha detto l’avvocato della famiglia Cucchi Fabio Anselmo che già nei mesi scorsi aveva denunciato il clima pesante in aula. Carlo Bonini, giornalista di Repubblica, negli anni ha seguito il caso Cucchi:

Aldrovandi, la madre Patrizia Moretti: “Le tragedie non vanno dimenticate”

Patrizia Moretti, madre di Federico Aldrovandi, è stata intervistata oggi per il giornale radio di Radio Popolare da Mattia Guastafierro. LEGGI L’INTERVISTA.

Parigi, attacco vicino all’ex sede di Charlie Hebdo: due feriti

(di Luisa Nannipieri)

A molti è sembrato di rivivere un incubo vecchio di cinque anni questa mattina quando, verso mezzogiorno, un uomo armato di un coltello da macellaio ha attaccato e ferito gravemente due persone davanti al numero sei della rue Nicolas Appert, nel decimo arrondissement di Parigi. Proprio davanti ai vecchi locali di Charlie Hebdo, la redazione del settimanale satirico vittima di un sanguinoso attentato nel gennaio del 2015.

L’uomo, un diciottenne noto alla polizia, è stato rapidamente arrestato vicino alla piazza della Bastille. Le forze dell’ordine hanno anche fermato una seconda persona su indicazione dei testimoni. Si tratta di un trentatreenne che era rimasto nei dintorni della scena del crimine. Per ora gli inquirenti stanno verificando che relazioni avesse con l’assalitore. [CONTINUA A LEGGERE]

L’andamento dell’epidemia di COVID-19 in Italia

In questo grafico la progressione del numero dei decessi in base ai dati forniti dal Ministero della Salute. La linea è la media degli ultimi 7 giorni. Dati del 25/09/2020. #coronavirus #COVID19 #COVID pic.twitter.com/DOrUgTVDqG — Luca Gattuso (@LucaGattuso) September 25, 2020

In questo grafico il numero dei nuovi casi per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dal Min. Salute. La linea è la media degli ultimi 7 giorni. Dati del 25/09/2020. I valori in blu sono quelli delle domeniche#coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 pic.twitter.com/XoxfrpE1DS — Luca Gattuso (@LucaGattuso) September 25, 2020

Ho riassunto il numero dei nuovi casi per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dal Min. Salute da inizio giugno ad oggi. La linea è la media a 7 giorni che purtroppo è in decisa ascesa. In blu sono indicate le domeniche.#coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 pic.twitter.com/mEZ1Nzzw5d — Luca Gattuso (@LucaGattuso) September 25, 2020

Continua a salire la curva degli attualmente positivi al #coronavirus. Il grafico è dall'inizio dell'epidemia ad oggi giorno per giorno. Dati del 25/09/2020. #COVID #COVID19italia #COVID19 pic.twitter.com/T8DuH8h00x — Luca Gattuso (@LucaGattuso) September 25, 2020