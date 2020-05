Che cosa è successo oggi? – Venerdì 22 maggio 2020

Il racconto della giornata di venerdì 22 maggio 2020 attraverso le notizie principali del giornale radio delle 19.30, dai dati dell’epidemia diffusi oggi alle critiche arrivate da più fronti all’intervento alla Camera del deputato M5S Riccardo Ricciardi. Oggi i parenti degli ospiti del Pio Albergo Trivulzio si sono riuniti in una manifestazione davanti ai cancelli della RSA. Il Regno Unito, intanto, si avvia verso l’alleggerimento delle misure restrittive. Infine i grafici del contagio nelle elaborazioni di Luca Gattuso.

I dati dell’epidemia diffusi oggi

(di Sara Milanese)

Per la Protezione Civile in Italia oggi i positivi al coronavirus sono meno di 60mila; non succedeva dal 26 marzo, con una differenza: oggi la pressione sulle terapie intensive è molto minore, e continua a calare. I nuovi casi registrati oggi sono 652, una decina più di ieri; a fronte però del più alto numero di tamponi mai fatti in Italia, oltre 75mila.

Ci sono 130 nuove vittime, 26 in meno di ieri. I guariti sono 2.160. La Lombardia è ancora la Regione con i dati più alti: ha registrato quasi la metà dei morti, 57, e anche dei nuovi contagi, 293, su un numero di tamponi di poco superiore a 19mila. Ma è anche quella che ha registrato un netto abbassamento dell’indice di contagio Rt, sceso a 0,51. Le altre Regioni più colpite sono il Piemonte con 87 nuovi casi, Emilia-Romagna con 53, la Liguria con 45; mentre sono 8 quelle che oggi non hanno registrato nessun decesso.

L’establishment contro il discorso di Ricciardi alla Camera

(di Michele Migone)

Nell’establishment, il discorso di Riccardo Ricciardi a Montecitorio ha provocato lo stesso effetto di un concerto heavy metal alla Scala. Le ragioni sono diverse. La Lega ha difeso il suo feudo, il PD ha voluto evitare lo scontro per la debolezza del governo, Enrico Mentana, indignato, fa il personaggio e il Corriere della Sera, invece, sembra aver voluto esprimere un profondo fastidio rispetto alla presenza dei grillini nella stanza dei bottoni. “Il M5 attacca la Lombardia”, è stato il titolo. Non la Lega, ma la Lombardia. In un fondo, viene detto che ora è il momento della ricostruzione e non delle pagelle dei buoni e cattivi. Farlo è solo teatrino della politica, è la sintesi.

È vero che Urbano Cairo, l’editore sia de La7, sia del Corriere gradirebbe un governissimo a guida di Mario Draghi, ma è anche probabile che il suo giornale abbia voluto soprattutto rappresentare il pensiero di una classe dirigente imprenditoriale che vede in Milano e nella Lombardia la locomotiva produttiva del Paese e non accetta le critiche di un parlamentare che appartiene, secondo questa visione, a un partito la cui unica politica economica è l’assistenzialismo. In più, c’è da dire che il Corriere pur pubblicando diverse inchieste sulla Lombardia, non ha mai messo nel mirino la gestione di Fontana. In queste reazioni manca però la sostanza: e cioè che qualche cosa in Lombardia è accaduto. Ci sono stati gravi errori di gestione dell’epidemia che si sono innestati su di una politica di tagli alla sanità pubblica delle giunte di Destra. Se settori dell’establishment non lo riconoscono, rischiano di riportarci laddove dicono non dobbiamo andare: nel teatrino della politica.

Modello Lombardia, Ricciardi: “La Lega si è sentita toccata nel vivo”

(di Roberto Maggioni)

È bastato solo citare il modello Lombardia per sollevare le urla dei deputati della Lega e gli insulti al deputato che stava parlando, Riccardo Ricciardi del Movimento 5 Stelle, che ha cercato di proseguire il proprio intervento ieri mattina alla Camera dei Deputati fino alla rissa sfiorata e la sospensione della seduta da parte del Presidente Roberto Fico. Ne abbiamo parlato oggi a Prisma. col diretto interessato. Ecco l’intervista di Roberto Maggioni. CONTINUA A LEGGERE.

Manifestazione davanti al Pio Albergo Trivulzio

(di Lorenza Ghidini)

Parafrasando uno slogan molto usato nella quarantena, “Lontani ma vicini“, oggi qui fuori dal cancello del Trivulzio i parenti degli ospiti sono vicini ai loro cari ma in realtà drammaticamente lontani. Non li vedono da mesi, faticano ad avere informazioni puntuali sul loro stato di salute, temono che si sentano abbandonati – molti di loro sicuramente non hanno ben chiaro quanto sta succedendo.

É un grande abbraccio quello organizzato qui oggi dal Comitato Giustizia e Verità per le vittime del Trivulzio, per chi è ancora qui e spera di cavarsela, per chi invece non ce l’ha fatta e anche per i medici e tutto il personale che ha assistito gli anziani a costo di ammalarsi. I parenti portano al cancello fiori, fotografie, cartelli in cui chiedono di poter vedere i propri cari almeno da dietro un vetro – ma la dirigenza del Trivulzio ha già detto di no. Sul cancello è appeso anche un lenzuolo con tanti nomi scritti in rosso e in nero. ‘Quelli rossi sono quelli vivi, ci dice la signora Felicita. Avrà oltre 80 anni e non usa giri di parole: “Mi hanno restituito mio marito in un sacco di plastica“. I nomi in nero, beh ” fossero solo questi…”. Il Comitato sta preparando un esposto collettivo alla Procura, insieme ad analoghi comitati di parenti di anziani di altre case di riposo. Qualcuno dovrà rispondere di tutto quello che è successo. Oggi è il momento dell’abbraccio, così vicino ma così lontano, col pensiero a chi è ancora qui dentro e ancora deve resistere.

COVID-19, la situazione del Regno Unito

(di Luisa Nannipieri)

Nel Regno Unito il coronavirus ha fatto 351 nuove vittime in 24 ore, portando il numero totale di decessi legati all’epidemia a 36.393. Secondo gli esperti, però, la buona notizia è che l’indice di contagio R con zero, è rimasto stabile per la seconda settimana consecutiva e varia tra 0,7 e 1 in tutto il Paese. Degli indici stabili sono cruciali per procedere con l’alleggerimento delle misure restrittive, previsto per il 1° giugno in Inghilterra e per il 28 maggio in Scozia. Il governo ha assicurato che alcune zone del paese dove l’R con zero è particolarmente basso, come Londra, potrebbero anche riaprire prima di altre.

I confini esterni, però, rimangono sotto stretta sorveglianza. Downing Street ha deciso infatti di introdurre un periodo di quarantena di 14 giorni per tutti i viaggiatori in arrivo nel Regno Unito, tranne per chi viene dell’Irlanda, per i medici e per i braccianti stagionali. Il provvedimento entrerà in vigore l’8 giugno e andrà rivisto ogni tre settimane, ma introduce una multa di 1.000 sterline, circa 1.115 euro, per chi non rispetterà l’isolamento.

L’andamento dell’epidemia di COVID-19 in Italia

I dati forniti oggi dalla Prot.Civile

22/05/2020

59322 positivi (-1638)

136720 guariti (+2160)

8957 ricoverati (-312)

595 in terapia intensiva (-45)

49770 in isolam. domiciliare (-1281)

32616 deceduti (+130 su ieri)

Nuovi positivi +652

Tamponi 75380#coronavirus #COVID #COVID19 — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 22, 2020

In questo grafico la progressione del numero dei decessi in base ai dati forniti dalla Protezione Civile ogni giorno alle 18.00. La linea è la media degli ultimi 7 giorni. Dati del 22/05/2020. In arancione le domeniche.@DPCgov#coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 pic.twitter.com/8zxXayO6W9 — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 22, 2020

In questo grafico il numero dei nuovi casi giorno per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dalla Protezione Civile. La linea è la media degli ultimi 7 giorni. Dati del 22/05/2020. In verde scuro le domeniche.@DPCgov#coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 pic.twitter.com/pLmxlCddiU — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 22, 2020

Continua la curva di discesa degli attualmente positivi al #coronavirus. Il grafico è dall’inizio dell’epidemia ad oggi giorno per giorno. Dati del 22/05/2020 forniti dalla Protezione Civile. #COVID #COVID19italia #COVID19 pic.twitter.com/ATTjZ1P6vv — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 22, 2020

In questa tabella ho riassunto l’andamento dei positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei decessi regione per regione di oggi rispetto a ieri. Dati del 22/05/2020.#coronavirus #COVID19 #COVID pic.twitter.com/aXZUi8QLMy — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 22, 2020

Il riepilogo ufficiale regione per regione della diffusione del #coronavirus fornito dalla Protezione Civile per il 22/05/2020. @DPCgov#COVID19 #COVID2019 pic.twitter.com/geCyy97LBi — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 22, 2020

Grafico dell’andamento dei casi positivi attivi delle regioni italiane compresa la regione Lombardia e senza la regione Lombardia. Dati diffusi dalla @DPCgov il 22/05/2020#coronavirus #COVID19 #Covid_19 pic.twitter.com/oR0BIRjiOi — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 22, 2020

Ecco il grafico che mette in relazione i tamponi fatti a livello nazionale con il numero dei positivi. Questo è il grafico in base ai dati della Protezione Civile del 22/05/2020.#coronavirus #COVID #COVID19 pic.twitter.com/4lCSZVa4fM — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 22, 2020

In questo grafico ho inserito un calcolo percentuale dei positivi in rapporto ai tamponi. In blu l’Italia in verde la Lombardia. #coronavirus #COVID #COVID19 pic.twitter.com/qJC9yS0hZB — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 22, 2020

Ecco il grafico che segnala l’andamento nazionale dei ricoverati (ricoveri e terapia intensiva). Si tratta della variazione giornaliera rispetto al giorno precedente. Il secondo grafico indica il dato delle terapie intensive.#coronavirus #COVID2019 #COVID19 pic.twitter.com/TFC7wIN5Cr — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 22, 2020

L’andamento dei positivi nelle 4 regioni italiane con il maggior numero di casi di #coronavirus. Aggiornamento del 22/05/2020. La linea rappresenta la tendenza sui 7 giorni.#COVID19 #COVID2019 pic.twitter.com/bmiaA0bRe6 — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 22, 2020

Il rapporto fra tamponi e positivi in 3 regioni italiane: Lombardia, Veneto e Liguria.

Dati forniti dalla Protezione Civile.#coronavirus #COVID2019 #covid_19italia pic.twitter.com/AG5PfWC3TT — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 22, 2020

Ecco l’andamento della #Lombardia per provincia in base al numero complessivo di casi aggiornato al 22/05/2020.

La provincia di Milano ha avuto 73 casi, Bergamo 51 e Pavia 46.#coronavirus #COVID19 #COVID pic.twitter.com/Xj6pTbfzlD — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 22, 2020

L’andamento dei casi al giorno di #coronavirus nelle province di Bergamo, Brescia, Milano e Pavia dal 04/03 al 22/05/2020. #COVID19 #Covid_19 pic.twitter.com/YYIIaHMDN9 — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 22, 2020

L’andamento dei casi al giorno di #coronavirus nelle province di Cremona, Monza e Varese dal 04/03 al 22/05/2020#COVID19 #Covid_19 pic.twitter.com/p4EeMj3kLF — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 22, 2020

Ora i dati della città di Milano e della provincia.

La provincia di Milano (73) oggi ha più casi dell provincia di Torino (55)#coronavirus #COVIDー19 #COVIDー19 pic.twitter.com/pTnybQlfS5 — Luca Gattuso (@LucaGattuso) May 22, 2020