Che cosa è successo oggi? – Sabato 11 luglio 2020

Il racconto della giornata di sabato 11 luglio 2020 attraverso le notizie principali del giornale radio delle 19.30, dai dati dell’epidemia in Italia al licenziamento in Sardegna di lavoratrici che si sono rifiutate di accettare un taglio dei compensi e un aumento delle ore di lavoro. In decine di piazze italiane gli estremisti cattolici hanno manifestato contro il ddl Zan, mentre negli Stati Uniti sentenza storica della Corte Suprema: metà dell’Oklahoma appartiene ai nativi americani. Infine i grafici del contagio nelle elaborazioni di Luca Gattuso.

I dati dell’epidemia diffusi oggi

I dati sull’epidemia di coronavirus diffusi dal Ministero della Salute. Ci sono stati 188 nuovi casi nelle ultime 24 ore. 7 i decessi. Dati inferiori a ieri, quando i positivi furono 276 e i morti 12, ma in linea con le ultime due settimane. È aumentato di 2 persone il numero di pazienti in terapia intensiva, entrambi in Lombardia. I nuovi casi accertati nella Regione più colpita sono 67, 4 i decessi.

Sardegna, 60 lavoratici licenziate dopo aver rifiutato taglio dei compensi

(di Monia Melis)

In Sardegna 60 lavoratrici hanno ricevuto il benservito per essersi rifiutate di accettare un taglio dei compensi e un aumento delle ore di lavoro. L’azienda turistica giustificava i tagli con la crisi seguita all’emergenza coronavirus.

La gestione di quello che consideravano anche il loro villaggio turistico nella costa orientale della Sardegna (a Cala Gonone, Dorgali) è cambiata lo scorso ottobre, a fine stagione. Appena un mese fa, a inizio giugno, le speranze della ripartenza – post confinamento da COVID-19 – sono state, però, accompagnate dall’amarezza.

Per 60 storiche lavoratrici, soprattutto cameriere ai piani (tutte donne, con anche

25 anni di servizio) le condizioni non erano più le stesse. Prendere o lasciare: stipendio ridotto, più ore, full time obbligatorio. Non importa l’esperienza e le migliaia di letti rifatti nelle 430 camere del resort con piscine e campi da tennis. Il tutto in un periodo di grave emergenza economica, soprattutto nel settore turistico.

La battaglia parte sui social, solo alcune – dodici – accettano la prova coi nuovi

proprietari: il club Esse, a cui spetta il rilancio. Ma rinunciano. Ora l’addio al posto di lavoro è collettivo. Arriva la solidarietà della sindaca, Maria Itria Fancello, del M5s, ma non basta.

Resta la foto di gruppo dell’estate 2019: scarpe comode ai piedi, maglietta bianca e sorriso all’ombra di un porticato. Al loro posto altre lavoratrici, altre donne – arrivate anche da fuori regione. E loro, ormai ex, restano basite “da questa ingiustizia”, così scrivono. Chiedono una riflessione perché il lavoro non diventi ricatto, né la guerra tra poveri una regola.

Proteste degli ultracattolici per la legge contro l’omotransfobia

In decine di piazze italiane gli estremisti cattolici delle sentinelle in piedi hanno manifestato contro il ddl Zan, la legge contro l’omofobia, che punirebbe chi discrimina in base all’orientamento sessuale. Altrettante, ma più numerose, le manifestazioni a sostegno del provvedimento, promosse dalle associazioni per i diritti delle persone LGBTQ.

A Milano, i Sentinelli hanno tentato di raggiungere piazza San Carlo al Corso, ma sono stati fermati dalla polizia. Sentiamo il portavoce Luca Paladini:

A Bergamo i temi dei contrari alla legge che punisce l’omofobia sono entrati in una sede istituzionale, grazie ad una conferenza stampa promossa dal leghista Filippo Bianchi.

A contestare questa scelta c’erano le femministe di Non una di meno, mentre poco dopo Bergamo pride organizzava una manifestazione a sostegno del ddl Zan. Sele è una attivista di Non una di meno:

Corte suprema USA: “Metà Oklahoma è riserva indiana”

(di Davide Mamone)

Sentenza storica della Corte Suprema degli Stati Uniti. Metà dell’Oklahoma appartiene ai nativi americani e deve essere riconosciuta come parte della loro riserva:

L’andamento dell’epidemia di COVID-19 in Italia

I dati comunicati oggi dal Ministero della Salute

11/07/2020

13303 positivi (-125)

194579 guariti (+306)

826 ricoverati (-18)

67 in terapia intensiva (+2)

12410 in isolam. domiciliare (-109)

34945 deceduti (+7)

Nuovi positivi +188

Tamponi 45.931#coronavirus #COVID19 #COVID — Luca Gattuso (@LucaGattuso) July 11, 2020

In questo grafico la progressione del numero dei decessi in base ai dati forniti dal Ministero della Salute. La linea è la media degli ultimi 7 giorni. Dati del 11/07/2020. I valori in arancione sono quelli delle domeniche.#coronavirus #COVID19 #COVID pic.twitter.com/VofFVbR62R — Luca Gattuso (@LucaGattuso) July 11, 2020

In questo grafico il numero dei nuovi casi per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dal Min. Salute. La linea è la media degli ultimi 7 giorni. Dati del 11/07/2020. I valori in blu sono quelli delle domeniche#coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 pic.twitter.com/Se6TXl2cbb — Luca Gattuso (@LucaGattuso) July 11, 2020

Ho riassunto il numero dei nuovi casi per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dal Min. Salute da inizio giugno ad oggi. La linea è la media degli ultimi 7 giorni. I valori in blu sono quelli delle domeniche#coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 pic.twitter.com/CXwEmxFHih — Luca Gattuso (@LucaGattuso) July 11, 2020

Ancora in discesa la curva degli attualmente positivi al #coronavirus. Il grafico è dall'inizio dell'epidemia ad oggi giorno per giorno. Dati del 11/07/2020. #COVID #COVID19italia #COVID19 pic.twitter.com/ELjFTvMJJN — Luca Gattuso (@LucaGattuso) July 11, 2020

In questa tabella ho riassunto l'andamento dei positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei decessi regione per regione di oggi rispetto a ieri. Dati del 11/07/2020.#coronavirus #COVID19 #COVID pic.twitter.com/ONz65oVdZi — Luca Gattuso (@LucaGattuso) July 11, 2020