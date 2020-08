Che cosa è successo oggi? – Domenica 23 agosto 2020

Il racconto della giornata di domenica 23 agosto 2020 attraverso le notizie principali del giornale radio delle 19.30, dai dati dell’epidemia in Italia col commento del virologo Giorgio Palù all’ordinanza della Regione Sicilia sui migranti e la precisazione del Viminale, mentre la Sardegna pone tre condizioni per il patto di reciprocità con il Lazio per i test da COVID-19. In Inghilterra il Ministro della Sanità sostiene che sia più pericoloso restare a casa che andare a scuola e in Bielorussia l’opposizione è tornata a manifestare in piazza. Negli Stati Uniti nuovi video e testimonianze aprono altri due casi di omicidi della polizia. Infine, i grafici del contagio nelle elaborazioni di Luca Gattuso.

I dati dell’epidemia diffusi oggi

Crescono ancora i contagi. Oggi sono 1.210, 139 in più di ieri. 7 i morti, 4 in più di ieri, ma in calo rispetto a venerdì quando sono stati 9. Significativo il dato della Lombardia: nelle ultime 24 ore si contano 239 nuovi contagi da coronavirus nella regione, di cui 26 debolmente positivi e 5 a seguito di test sierologico. È il dato più alto dal 17 giugno quando ce ne furono 242 in un giorno. Dei nuovi casi registrati “190 sono riferiti a persone che hanno meno di 50 anni” – chiarisce l’assessore al Welfare Giulio Gallera. “Due terzi delle positività riguardano cittadini che rientrano dall’estero e i loro contatti diretti“.

Il trend è dunque in aumento, ma si deve valutare la “qualità” dei nuovi casi. C’è un numero inferiore di ospedalizzati e di di persone in terapia intensiva. Sentiamo il virologo Giorgio Palù:

Le tre condizioni di Solinas per fare i tamponi in partenza dalla Sardegna

(di Monia Melis)

Dalla Sardegna arrivano tre condizioni sul patto di reciprocità con il Lazio per i test da COVID-19. Tre punti che alzano il tiro sul tracciamento dei turisti come richiesto da maggio – senza successo – dal presidente della Regione Christian Solinas. Nei giorni di rientro si è innescata infatti una guerra fredda tra regioni, con mediatore il ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia. Ora parla l’assessore regionale alla Sanità, il leghista Luigi Nieddu: test alla partenza sì, purché a carico del governo; poi controlli su tutti i passeggeri in arrivo, da qualunque provenienza; infine un protocollo per il rientro a casa di eventuali positivi o – in alternativa – soggiorno a spese pubbliche. E sono dunque ore di trattativa, mentre nel porto di Civitavecchia già da venerdì chi sbarca da Olbia o Cagliari può fare il tampone. Il pressing si deve all’aumento dei casi nazionali che include la tendenza della Sardegna – zero contagi a luglio, ora con 388 positivi. Numeri bassi ma che fanno clamore perché i focolai (di importazione) si concentrano nei luoghi della movida: in Costa Smeralda e in generale in Gallura, dove i ragazzi romani contagiati erano arrivati da Ibiza. Il Lazio denuncia un flusso costante di positivi dall’Isola, lo stesso la Campania. Mentre sui social si moltiplicano le polemiche contro la stampa nazionale che dipinge l’isola- vittima come untrice. Con danni di immagine ed economici.

L’ordinanza di Musumeci sui migranti non ha alcun valore

Il Viminale non vuole fare polemiche con il Presidente della Sicilia Nello Musumeci, ma il messaggio che oggi ha fatto filtrare attraverso le agenzie di stampa è molto chiaro: l’ordinanza sulla chiusura degli hotspot e l’allontanamento dei migranti dall’Isola è carta straccia. La competenza sulla materia è del Governo e non della Regione. Musumeci non ha alcun potere; non può cacciare i migranti dagli hotspot, non può vietare gli sbarchi. Sentiamo Gianfranco Schiavone dell’Asgi:

UK, più pericoloso restare a casa che andare a scuola

(di Daniele Fisichella)

Più pericoloso restare a casa che andare a scuola per i ragazzi inglesi. Così il ministero della sanità britannico.

Priorità alle scuole, perchè – ha spiegato il capo consulente medico del Governo – milioni di ragazzi e ragazze sarebbero maggiormente danneggiati da altri mesi di studio a distanza, e il rischio di contrarre il virus tra coetanei a scuola, e in particolare alle elementari e medie, è comunque minimo.

Il Governo aveva già più volte ripetuto che dovendo imporre nuove misure sceglierebbe comunque di mantenere le scuole aperte e far chiudere invece pub ed esercizi commerciali. Da Settembre dunque ci si prepara qui in Gran Bretagna a nuovi lockdown locali, come quello tutt’ora in atto in parti del Nord-Ovest dell’Inghilterra, perché, spiegano le autorità, sarà molto difficile proteggere la popolazione dal virus questo inverno senza danneggiare l’economia. Il numero dei contagi è stabile intorno alle mille unità già da circa 2 settimane – e da ieri chiunque ritorni da Croazia, Austria oltre che Spagna, Belgio e Olanda dovrà rimanere in quarantena.

Bielorussia, l’opposizione torna a manifestare in piazza

Nonostante i divieti e una massiccia presenza di polizia, l’opposizione bielorussa è tornata in piazza in tutto il Paese contro il presidente Alexander Lukashenko, una prova di forza e di tenuta che sembra riuscita, centomila i manifestanti secondo l’opposizione nella capitale Minsk. Nella confinante Lituania una catena umana di 30 chilometri dalla capitale Vilnus al confine della Bielorussia in segno di solidarietà, come la catena umana di 31 anni fa nelle tre repubbliche baltiche per l’autonomia dall’Urss. Ieri il presidente Lukashenko aveva assistito al dispiegamento delle truppe bielorussi proprio ai confini occidentali con Lituania e Polonia, denunciando ingerenze estere nella politica nazionale. L’Osce in serata si è offerta per una mediazione tra opposizioni e governo.

USA, video e testimonianze aprono altri due casi di omicidi della polizia

(di Davide Mamone)

Sei lunghi minuti, bloccato sull’asfalto bollente dell’Arizona forzato a terra da diversi agenti di polizia. È finita cosi la vita di Ramon Timothy Lopez, ispanico di 28 anni, che è morto durante un fermo a Phoenix, accusato di aver rubato una bibita da un piccolo supermarket locale. La chiamata alla polizia ha portato gli agenti a intervenire e quando Lopez li ha visti, prima ha provato a scappare, poi ha lanciato contro di loro la bottiglia che avrebbe rubato. L’episodio è emerso solo nelle ultime ore, quando è stato reso pubblico il video tratto dalle bodycam addosso agli agenti. “Mio fratello ha lottato per la sua vita e ha perso questa battaglia” ha detto David Gonzalez all’emittente locale KNXV. Svegliati, svegliati, si sente un agente dire a Lopez, senza che però riceva alcuna risposta dopo minuti di urla. Una volta arrivato all’ospedale il giovane, che da quanto emerge ora soffriva di schizofrenia, è morto.

Il video mette il dito nella piaga della violenza delle forze dell’ordine negli Stati Uniti e della loro impreparazione, anche, nel gestire episodi di persone come Lopez, affette sembra da problemi mentali e psicologici. Anche se le violenze non si limitano solo a questo. Nelle ultime ore, infatti, in Louisiana, è stata aperta un’indagine nei confronti degli agenti che venerdì hanno ucciso Trayford Pellerin, afroamericano di 31 anno raggiunto da almeno 11 colpi di pistola, mentre di aggirava coltello in mano in un parcheggio fuori da un negozio nella città di Lafayette.

L’andamento dell’epidemia di COVID-19 in Italia

Segnalo che il numero dei tamponi l'ho desunto dal fatto che oggi in Molise ne sono stati fatti 168 tamponi perché la tabella del Ministero della Salute ha un errore, penso di battitura, perché indica per il Molise 281.368 tamponi che, ovviamente, non è un dato reale. pic.twitter.com/4VRUQIuYAo — Luca Gattuso (@LucaGattuso) August 23, 2020

In questo grafico la progressione del numero dei decessi in base ai dati forniti dal Ministero della Salute. La linea è la media degli ultimi 7 giorni. Dati del 23/08/2020. #coronavirus #COVID19 #COVID pic.twitter.com/TjWntamxr5 — Luca Gattuso (@LucaGattuso) August 23, 2020

In questo grafico il numero dei nuovi casi per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dal Min. Salute. La linea è la media degli ultimi 7 giorni. Dati del 23/08/2020. I valori in blu sono quelli delle domeniche#coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 pic.twitter.com/Xixkpu4tiv — Luca Gattuso (@LucaGattuso) August 23, 2020

Ho riassunto il numero dei nuovi casi per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dal Min. Salute da inizio giugno ad oggi. La linea è la media a 7 giorni che purtroppo è in decisa ascesa. In blu sono indicate le domeniche.#coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 pic.twitter.com/wjqRZz3cTV — Luca Gattuso (@LucaGattuso) August 23, 2020

Continua a salire, seppur lentamente, la curva degli attualmente positivi al #coronavirus. Il grafico è dall'inizio dell'epidemia ad oggi giorno per giorno. Dati del 23/08/2020. #COVID #COVID19italia #COVID19 pic.twitter.com/kajneISO14 — Luca Gattuso (@LucaGattuso) August 23, 2020

In questo grafico l'andamento del numero dei pazienti ricoverati (in reparto + terapia intensiva) in Italia. Il grafico copre il periodo dal 1° luglio in poi. Il numero massimo di ricoverati durante la pandemia è stato 33.004 il 4 aprile#coronavirus #COVID #COVID19 pic.twitter.com/gBQqxvJSKL — Luca Gattuso (@LucaGattuso) August 23, 2020

Il riepilogo ufficiale regione per regione della diffusione del #coronavirus fornito dal Ministero della Salute per il 23/08/2020. Probabilmente arriverà una correzione più tardi perché i 281.368 tamponi giornalieri del Molise non possono essere reali. #COVID19 #COVID2019 pic.twitter.com/NPZ6tBlZlz — Luca Gattuso (@LucaGattuso) August 23, 2020

In questa tabella ho riassunto l'andamento dei positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei decessi regione per regione di oggi rispetto a ieri. Dati del 23/08/2020. Di fianco al numero dei positivi la % rispetto al numero di casi in Italia.#coronavirus #COVID19 #COVID pic.twitter.com/Abb0XV0CWL — Luca Gattuso (@LucaGattuso) August 23, 2020