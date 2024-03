“Carovana Solidale”: il racconto a Radio Popolare con Vento di Terra

Da anni i viaggi organizzati da Radio Popolare hanno come meta la Palestina. Sono, come tutti i nostri viaggi, esperienze di turismo responsabile: un turismo attuato secondo principi di giustizia sociale ed economica e nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture. L’ultimo viaggio programmato in Palestina, come sempre ideato e accompagnato da Vento di Terra – ONG e partner di ViaggieMiraggi, la nostra agenzia di riferimento – era previsto per l’8 ottobre, ovvero l’indomani dell’attacco terroristico di Hamas a Israele, a cui ha fatto seguito una strage di civili palestinesi ad opera dell’esercito e del governo israeliano. Strage tuttora in corso e di cui, nonostante gli sforzi di media come Radio Popolare, è difficile essere aggiornati esaustivamente.

Dal 3 al 6 marzo Vento di Terra ha partecipato alla “Carovana Solidale” di operatori e operatrici umanitari, parlamentari, giornalisti e giornaliste, accademici ed esperte di diritto internazionale che ha raggiunto il valico di Rafah.

La Carovana è stata promossa da AOI, di cui Vento di Terra fa parte, in collaborazione con ARCI e Assopace Palestina, per richiedere un cessate il fuoco immediato, l’ingresso sicuro degli aiuti umanitari e per creare un percorso sostenibile e concreto verso negoziati di Pace.

Ce ne parleranno Serena Baldini di Vento di Terra ONG insieme alla giornalista Martina Stefanoni di Radio Popolare giovedì 21 marzo alle 18:30 presso l’Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare in Via Ollearo 5 a Milano.