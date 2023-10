Campagna abbonamenti 2023: le iniziative

Domenica 8 ottobre

Domenica 8 ottobre alle ore 15 Disma Pestalozza guiderà una speciale asta di biciclette, costruite con pezzi di recupero rimessi a nuovo. I mezzi a due ruote verranno assemblati il giorno precedente (sabato 7 ottobre) nel corso del Campionato Mondiale di Ciclomeccanica.

Tutte le bici verranno messe all’asta e i proventi andranno in beneficenza al World Bicycle Relief. Una sola bici sarà invece destinata ad un fortunato neo-abbonato di Radio Popolare.

La diretta inizierà alle 15 con Alone Diegoli al controllo del mixer.

Sempre a partire dalle ore 15 nei pressi del palco ci sarà anche un banchetto di RP dove poter contribuire alla causa portandosi a casa tessere, magliette e zainetti tattici griffati Radio Popolare.

L’evento si inserisce nella Festa dello Sport del Municipio 5

Appuntamento al Parco della Chiesa Rossa di Milano, via San Domenico Savio, 3.

Lunedì 9 ottobre

Il Suggeritore Night Live Speciale Abbo: il cabaret di strada di Elianto (al secolo Elia Morra) nella serata “Abbònati all’improvviso”. Elianto costruirà le sue esilaranti canzoni “su misura” cucendole addosso ad ascoltatori e ascoltatrici, meglio se abbonati. E naturalmente, in cortile ci sarà l’Ape Bedda di Basilio e Tiziana, con le delizie siciliane e le birrette di Radio Popolare!

Ore 21, auditorium Demetrio Stratos

Martedì 10 ottobre

Visita guidata alla mostra “LA MEMORIA DEGLI OGGETTI, Lampedusa naufragio del ottobre 2013, dieci anni dopo”, ospitata al MEMORIALE DELLA SHOAH di Milano. Oggetti, fotografie, testimonianze per dare dignità e valore alla vita e costruire una memoria condivisa. In quel naufragio morirono 368 persone: nelle fotografie di Karim El Maktafi i volti dei soccorritori e dei superstiti.

Il progetto è curato dalle associazioni ZONA e CARTA DI ROMA la visita e’ in programma martedì’ 10 ottobre alle 15.00 insieme ai curatori ci sarà Tiziana Ricci. L’invito è rivolto ai nostri abbonati e abbonate (ogni abbonato può’ portare una persona) e possiamo essere 40

Ingresso 5 euro

prenotazioni a: prenotazioni@radiopopolare.it

Mercoledì 11 ottobre

Afric&Jazz Trio in concerto, viaggio musicale multiculturale: dalle sonorità afro beat di Donat Munzila (voce e chitarra), originario del Congo, a quelle più blues di Abdoullay Traore (percussioni e balafon), originario del Burkina Faso, fino al retrogusto jazz rappresentato dalla lunga esperienza musicale di Stefano Corradi (sax e fiati). Uno spettacolo aperto a tutte e tutti, dove è impossibile non ballare.

Ore 21, auditorium Demetrio Stratos

L’ingresso alle serate è gratuito fino ad esaurimento posti. Per partecipare è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it, o telefonando, dal lunedì al venerdì, allo 02 39241409 tra le 8.00 e le 18.00.

Giovedì 12 ottobre



Proiezione del film “Siciliani d’Africa”, con la presenza in sala del regista Marcello Bivona, di Giuseppe Gabriele e sua moglie Claudine Pollina (due siciliani espulsi dalla Tunisia), Claudia Squitieri (Figlia di Claudia Cardinale, una delle italiane cresciute a Tunisi), Diana Santini e Barbara Sorrentini di Radio Popolare. Conduce Claudio Agostoni.

Il docufilm racconta la storia della comunità siciliana in Tunisia durante il protettorato francese e il rapporto tra le diverse comunità che sono riuscite a convivere pacificamente nonostante le differenze religiose, culturali e linguistiche, fino all’indipendenza del Paese. . Un documento drammaticamente attuale in questo periodo dove proprio dalla Tunisia partono migliaia di persone che sbarcando in Italia cercano quella ‘fortuna’ che una volta gli italiani cercavano in Tunisia.

Ore 21, auditorium Demetrio Stratos

Venerdì 13 ottobre



Un’esibizione Sui generis

Un palco aperto su donne e altre stranezze

Sui generis, la trasmissione su femminismi e questioni di genere della radio, va in scena con una puntata live fatta dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori.

Il palco dell’auditorium di Radio Popolare diventa un palco aperto per parlare di donne e questioni di genere attraverso i più diversi linguaggi che sceglierete: teatro, canzone, lettura, e tutto quello che potete fare su un (piccolo) palco.

Come funziona? Ogni persona che si sarà prenotata avrà a disposizione 5 minuti, e non uno di più, per esprimersi sul tema.

Dalle 20.30 in auditorium.

Prenotazioni per salire sul palco: mordiglia@radiopopolare.it (allegate anche una piccola spiegazione di quello che farete)

Prenotazioni per partecipare alla serata come pubblico: prenotazioni@radiopopolare.it

Sabato 14 ottobre

Radio Popolare vi porta per le strade di Milano a scoprire frammenti di una città sconosciuta. A guidare l’allegra combriccola ci saranno Marco Biagi, docente del Politecnico, tra gli ideatori del progetto Archimapping, e Disma Pestalozza.

La passeggiata è articolata in sei tappe, protagonisti alcuni degli edifici censiti dal Politecnico di Milano nell’app Archimapping. Si parte da zona Affori e si arriva al Ponte della Ghisolfa, dal primo Novecento ai giorni nostri: architetture del lavoro, residenze popolari, servizi e curiosità urbane. A metà strada sosta merenda [a spese vostre] e aperitivo finale a base di birra [a spese nostre].

Gita riservata a Neo-abbonati e Neo-ritoccati! Iscrizioni alla email disma@radiopopolare.it. Scrivete nell’oggetto “Gita Sabato 14” e dentro la mail nome, cognome e numero di telefono. Posti limitati. Il luogo e l’ora dell’appuntamento vi saranno comunicati via email.

Domenica 15 ottobre

Abbonaggio partigiano in Valsesia

In collaborazione con A.N.P.I. Varallo e Alta Val Sesia

Visita all’Alpe Piane di Cervarolo, fra le baite dove si riunirono i primi partigiani già nel settembre 1943: una trentina di uomini che costituirono la 84° Brigata Garibaldi “Strisciante Musati” comandata da Pietro Rastelli (Pedar).

Programma:

Milano 9 maggio 1945: sfila la brigata “Strisciante Musati” guidata da Costanza Arbeja, la partigiana “Nini”

Ore 10.00 ritrovo nel piazzale della chiesa di Cervarolo, frazione di Varallo (VC). Breve introduzione alla Resistenza in Valsesia.

Ore 10.30 saliamo all’Alpe Piane. Un’ora e mezza di sentiero facile con 500 mt di dislivello. Sono necessari scarponcini da trekking, kway maglioncino e giacca a vento.

Ore 13.00 Alpe Piane: posa dei fiori alla targa che testimonia i primi nuclei partigiani.

Pranzo:

— in rifugio preparato dall’ANPI: polenta e spezzatino, toma, torta, vino a €. 10,00. Siate ecologici: portate il vs piatto e il vs bicchiere. (Prenotatevi entro giovedì 12 ottobre scrivendo a anpi.varallo@yahoo.it)

— oppure pranzo al sacco sui prati.