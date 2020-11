Camminare, il Festival del Social Walking edizione 2020

Sabato 21 novembre torna Camminare. Il Festival del Social Walking, l’evento di ViaggieMiraggi dedicato al tema del viaggio lento e a piedi giunto alla sua quarta edizione. Un’occasione per parlare di turismo responsabile in Italia e all’estero e conoscere le esperienze di chi ha fatto del viaggio a piedi uno stile di vita.

La novità di quest’anno è la diffusione web del festival, organizzato da ViaggieMiraggi, in collaborazione con Altreconomia, con media partner Radio Popolare. Per la prima volta sarà possibile seguire l’evento da tutta Italia, grazie alla diretta streaming.

La quarta edizione del Festival del Social Walking è dedicata alla tutela dell’ambiente: il cammino è uno strumento unico per conoscere da vicino il territorio, rispettarlo e attraversarlo a passo leggero, comprenderlo, amarlo e preservarlo. Un tema significativo in questo momento storico in cui tutto il mondo si è finalmente accorto dell’importanza della salvaguardia della nostra terra.

Attraverso il vissuto di chi ha scelto il cammino per darsi il tempo di entrare in relazione stretta con il territorio e con se stessi, esploreremo in particolare il tema del bosco. Ci accompagneranno infatti in questo viaggio condiviso tanti scrittori, ricercatori e camminatori che hanno indagato e raccontato i benefici che gli alberi donano alla nostra terra e alla nostra vita. Viaggi a piedi, turismo responsabile e attenzione al territorio: tanti ospiti, collegamenti in diretta, racconti di viaggio, letteratura e interviste.

Gli appuntamenti iniziano alle ore 10 di sabato 21 novembre e dureranno fino alle ore 18. Il Festival, a partecipazione gratuita come ogni anno, è aperto a tutti: sarà possibile seguire lo streaming dalla pagina Facebook di ViaggieMiraggi e di Camminare. Il Festival del Social Walking

Camminare, il Festival del Social Walking – Il programma

ore 10:00 Apertura e presentazione festival

ore 10:15 Irene Borgna

Antropologa, guida naturalistica e autrice del libro per ragazzi “Sulle Alpi” (Editoriale Scienza, 2020). I bambini sono nati per camminare, ma qualcuno di loro ancora non lo sa. Lo scopo del libro? Far venire ai ragazzi una voglia matta di allacciarsi le scarpe, fare lo zaino e… mettersi in cammino lungo i sentieri.

ore 11:00 Elena Dak e Bruno Zanzottera

Lei antropologa e lui fotoreporter, autori del libro “Ancora in cammino” (Crowdbooks, 2020). Un viaggio di ricerca al seguito dei Rabari, popolo nomade dell’India, per condividere le attività quotidiane delle famiglie che si spostano lentamente alla ricerca di pascoli. Una testimonianza unica dedicata all’ultima, forse, generazione di nomadi carovanieri di questa parte di mondo, al loro rapporto con l’ambiente e il mondo che li circonda durante i loro spostamenti.

ore 12:00 Tiziano Fratus

Tiziano Fratus, autore di “Sogni di un disegnatore di fiori di ciliegio”, raccolta di boschi miniati in versi e in prosa, inno all’ascolto della natura (Aboca, 2020).

ore 13:00 Pausa pranzo

ore 14:00 Elettra Pistoni e Iaia Pedemonte

Elettra è l’Autrice del libro “Il confine è più in là” (Altreconomia, 2020). Iaia ha scritto “La nuova guida delle libere viaggiatrici” (Altreconomia 2020). Un dialogo fatto di storie e racconti di donne, viaggi e cammini.

ore 15:00 Va’ Sentiero e Omero

Va’ Sentiero, 6 giovani in cammino sul Sentiero Italia, un progetto nato dal basso per riscoprire e raccontare

le terre alte italiane. Omero, guida escursionistica appassionato di montagna e video, accompagnatore del cammino sulla Via Degli Dei con ViaggieMiraggi.

ore 16:00 Paola Favero

Forestale e scrittrice, autrice del libro “C’era una volta il bosco” (Hoepli, 2019) e di “Missione terra. L’incredibile viaggio degli alberi per salvare il pianeta” (Cierre edizioni, 2020). Gli alberi raccontano il cambiamento climatico, sarà una pianta a salvarci?

ore 17:00 Matthias Canapini

Autore del libro “È così la vita” ( Prospero Editore, 2019) e di “Il passo dell’Acero Rosso” (Aras Edizioni, 2018): Storie di cammini, resistenza e resilienza a spasso per il mondo

Durante tutta la giornata, interventi di guide ambientali e accompagnatori turistici della rete ViaggieMiraggi