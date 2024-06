Bohmenica In! Live da Prospero’s Books

La grande famiglia allargata di Bohmenica In! esce dallo Studio 2 di via Ollearo per una puntata live in diretta dalla libreria Prospero’s Books dell’amato librario ed editore Riccardo Burgazzi.

Un’occasione per trascorrere tutte e tutti insieme l’ultima puntata della stagione 2023-24 e per svuotare il frigo del giulivo condominio.

Portate anche voi qualcosa per festeggiare; per ora in diretta sono stati promessi succhi di frutta, patatine, panettoni, birre, polpette e tartine, oltre alle immancabili barre portatutto.

Gianpiero Kesten, Zeina Ayache, Gaia Grassi, Astrid Serughetti, Clarice Trombella e lo Scienziatissimo Andrea Bellati vi aspettano con i loro ospiti.

Non mancate!