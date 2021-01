Big Pharma ricatta e l’Europa paga i vaccini

In Europa si annunciano cause contro la Pfizer, ma la Commissione europea ha deciso di pagare l’azienda il 20 per cento in più per il pasticcio dosi e fiale dei vaccini. Cosa c’è scritto nei contratti, quanti soldi si spendono e perché l’Europa è così debole con queste aziende? Lo spiega l’eurodeputato del Gue/Sinistra Unita Marc Botenga, tra i pochi ad aver avuto accesso al contratto con Pfizer.

Che cosa dicono questi contratti? Sono impugnabili? L’Europa può far valere le sue ragioni? L’Italia, come molti altri governi, ha annunciato le proprie azioni legali.

Sicuramente per quanto riguarda il contratto, Stati e Commissione europea si possono fare valere. Il problema è che siamo davanti a una situazione in cui la Pfizer ha deciso di consegnare meno fiale: sappiamo che in una fiala non ci sono cinque dosi del vaccino, ma sei. La Pfizer dice di aver contrattato sulle dosi, e non sulle fiale, decidendo di dare il 20 per cento di fiale in meno. Questo sarebbe legale, secondo il contratto.

Ovviamente è una logica del profitto: per un Paese sarebbe invece una bellissima notizia avere il 20 per cento dei vaccini in più. Sarebbe anche un aiuto importante nella lotta contro la pandemia. Pare che invece a livello europeo ci sia un nuovo accordo con la Pfizer, che si sta concludendo in queste ore e lo vedremo questa settimana. L’accordo prevede la consegna di tutte le fiale previste, ma l’Europa deve pagare il 20 per cento in più. Questa sarebbe un ricatto, un ricatto riuscito, per la Pfizer.