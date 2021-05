Berlusconi si è aggravato

Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi si sono aggravate nelle ultime ore.

Il professor Zangrillo, a metà pomeriggio, ha scritto “i miei pazienti stanno TUTTI bene, fatevene una ragione” aggiungendo però: “Oggi la giornata di lavoro è molto impegnativa”.

Fonti del San Raffaele parlerebbero di condizioni gravi al punto che Berlusconi sarebbe sotto ossigeno. Le cose sarebbero peggiorate dopo uno scompenso cardiaco.

Il presidente di Forza Italia veniva già descritto da settimane negli ambienti politici come non nelle condizioni di occuparsi del suo partito. Berlusconi è stato colpito dal COVID la scorsa estate e la malattia, oltre a ulteriori problemi al cuore, avrebbe causato una ipossia cerebrale, cioè una sofferenza determinata da insufficiente afflusso di ossigeno al cervello. Questo sempre secondo fonti non confermate dell’ospedale milanese.

La portavoce di Forza Italia, Lucia Ronzulli, nello smentire con Radio Popolare notizie più gravi si è però rifiutata di dare ogni ulteriore dettaglio sulla sua salute.

Sia Salvini che il coordinatore di Forza Italia Tajani che il suo consigliere Gianni Letta hanno affermato di avere parlato con lui durante la giornata. Circostanza che non è comunque incompatibile con un suo ricovero in un reparto di terapia intensiva.

Salvini ha indirettamente affermato che la situazione è seria: “Mi ha chiamato Berlusconi, non sta benissimo ma ne uscirà” ha dichiarato.