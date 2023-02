Archivio Ricordi: Paolo Conte si racconta

In occasione del concerto di Paolo Conte alla Scala del 19 febbraio Radio Pop vi invita all’ascolto di

Paolo Conte si racconta per il ciclo “Archivio Ricordi“, in onda domenica 19 febbraio alle 16.30

La notizia è di quelle che lasciano ben stupiti: il prossimo 19 febbraio Paolo Conte sarà il primo cantante italiano “non classico” a calcare il palcoscenico del Teatro alla Scala!

A questo punto è proprio il caso di aprire qualche pagina dei nostri archivi sonori per ascoltare l’avvocato cantautore che ci racconta delle sue passioni e dei suoi inizi musicali, con qualche incursione relativa a brani di suoi dischi degli ultimi quindici anni. Sono stralci da quegli incontri che non sono solo interviste a domanda e risposta, bensì quasi una conversazione, uno stimolo per entrare nelle forme e nei contenuti delle canzoni che Conte ha finemente costruito con le sue parole, la sua musica e la sua voce senza tempo. Anche le canzoni sembrano non avere tempo, e con spazi, ambienti e personaggi raccontati come dei brevi film persi in un vortice al confine tra realtà, memoria e fantasia.

Nell’attesa di quella “scaletta speciale” annunciata dallo stesso Conte in un’intervista a Robinson, alla fine del programma ascolteremo “Dal loggione”: un brano che direi non potrà mancare al concerto, che racconta di un incontro galante che si svolge tra un palco e il loggione di un grande teatro, come può essere proprio la Scala. All’interno del ritornello, e un poco soffocata dal flusso musicale, potrete sentire la voce di un giovane tenore ben intonato: è quella di Nanni Ricordi, amico e fautore del successo dell’avvocato di Asti.