Live Pop 15 febbraio, Milano e le sue periferie tra disuguaglianze sociali e diversità culturali

PlayStop Jazz Anthology di lunedì 29/01/2024 Come suggerisce il titolo della trasmissione, presente nel palinsesto di Radio Popolare fin dagli inizi, Jazz Anthology ripercorre la ormai lunga vicenda del jazz proponendone momenti e artisti salienti. Al di là della varietà delle sue forme, per Jazz Anthology questo genere è un fenomeno unitario di innovazione musicale in rapporto con una tradizione di matrice neroamericana. Jazz Anthology vuole quindi valorizzare sia la pluralità degli aspetti del jazz che la continuità della sua storia, dedicando la propria attenzione a tutte le epoche di questa musica, dal New Orleans al bebop, fino alle espressioni più audaci degli ultimi decenni. Il programma si articola soprattutto in serie di trasmissioni a carattere monografico, con l’intenzione – in un contesto mediatico che al jazz dà pochissimo spazio e in modo molto dispersivo – di dare così un contributo alla diffusione di una effettiva cultura del jazz. La sigla di Jazz Anthology è Straight Life (Art Pepper), da Art Pepper meets The Rhythm Section (1957, Contemporary/Original Jazz Classics)

PlayStop News della notte di lunedì 29/01/2024 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop La Pillola va giù di lunedì 29/01/2024 Una trasmissione settimanale a cura di Anaïs Poirot-Gorse con in regia Nicola Mogno. Una trasmissione nata su Shareradio, webradio metropolitana milanese in questo momento di emergenza, cercando di ridare un spazio di parola a tutti i ragazzi dei centri di aggregazione giovanili di Milano con cui svolgiamo regolarmente laboratori radiofonici.

PlayStop Il Suggeritore Night Live di lunedì 29/01/2024 Il Suggeritore, la storica trasmissione di teatro di Radio Popolare, ha compiuto 17 anni e può uscire da sola la sera! Ora, infatti, si chiama Il Suggeritore Night Live e va in onda in diretta ogni lunedì, dalle 21.00 alle 22.00, dall’Auditorium “Demetrio Stratos” di Radio Popolare: un night talk-show con ospiti da vari ambiti dello spettacolo dal vivo, che si raccontano ai nostri microfoni e propongono estratti dai loro lavori, nella serata in cui tradizionalmente il teatro osserva il riposo. Finalmente possiamo accogliere i nostri ascoltatori in auditorim: quindi vi aspettiamo dalle 20.00 in veste di pubblico privilegiato di Il Suggeritore Night Live.

PlayStop Quel che resta del giorno di lunedì 29/01/2024 I fatti più importanti della giornata sottoposti al dibattito degli ascoltatori e delle ascoltatrici.

PlayStop Esteri di lunedì 29/01/2024 1- Striscia di Gaza. UNRWA chiamata in causa, ma indispensabile per evitare una catastrofe umanitaria. ( Esteri) 2- Giordania, L'Iran smentisce di essere coinvolto nell'attacco di droni costato la vita a tre soldati statunitensi. Joe Biden promette una risposta ma – ha precisato - non cerchiamo una guerra con Teheran. Emanuele Valenti 3-Francia. La rabbia degli agricoltori è la storia di un settore che prova a sopravvivere alla deregulation del mercato globale e alle rigidissime norme imposte dall’UE. ( Francesco Giorgini) 4-Il Piano Mattei visto dalle ONG che operano in Africa. l’intervista di Esteri a Giampaolo Silvestri – Fondazione Avsi. 5--Serie TV: su Apple Tv+ Masters of the Air di Steven Spielberg ( Alice Cucchetti – Film Tv)

PlayStop Muoviti Muoviti di lunedì 29/01/2024 (84 - 466) Dove c'è una novità nella gestione (tecnico-pratica) della trasmissione. Per la rubrica di Parigi 2024 ospitiamo Alice D’Amato, una delle atlete di punta della ginnastica artistica italiana che a 10 anni si è trasferita da Genova a Brescia per seguire la sua passione sportiva. Nella terza parte è con noi Franca Caffa suo malgrado protagonista del confronto con il carabiniere che le ha detto di non sentirsi rappresentato dal Presidente della Repubblica Mattarella perché non lo ha votato.

PlayStop Playground di lunedì 29/01/2024 A Playground ci sono le città in cui abitiamo e quelle che vorremmo conoscere ed esplorare. A Playground c'è la musica più bella che sentirai oggi. A Playground ci sono notizie e racconti da tutto il mondo: lo sport e le serie tv, i personaggi e le persone, le ultime tecnologie e le memorie del passato. A Playground, soprattutto, c'è Elisa Graci: per un'ora al giorno parlerà con voi e accompagnerà il vostro pomeriggio. Su Radio Popolare, da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 17.30.

PlayStop Mash-Up di lunedì 29/01/2024 Mash Up è un dj set di musiche e parole diverse, anzi diversissime, che si confondono fra loro all’insegna di un tema diverso. Anzi, “si pigliano perché non si somigliano”. Conduce, mixa, legge e ricerca il vostro dj per Matrimoni Impossibili, Piergiorgio Pardo aka Pier Nowhere Mail: mischionepopolare@gmail.com

PlayStop Jack di lunedì 29/01/2024 Ospiti della puntata i La Crus. Tutti i La crus, finalmente.

PlayStop Considera l’armadillo di lunedì 29/01/2024 Per riascoltare Considera l'armadillo noi e altri animali in onda alle 14.00 che oggi lunedì ha ospitato Chiara Pennesi, biologa marina e algologa della @Stazione Zoologica Anton Dohrn di Amendolara in Calabria che ci ha parlato delle fantastiche Diadonee, di diatom art, ma anche di allarme per gli uccelli alpini, di @università Statale di Milano, di @Parco delle Groane, di incontro sul lupo a Fino Mornasco, di @Rosario Balestrieri e scopriamo che Chiara voleva essere gatto

PlayStop Una piva spericolata quando, dopo aver riaccolto in studio il neoambulante Al1, Disma chiede aggiornamenti ad Andrea Cegna riguardo alla burocrazia catalana prima di ascoltare le brillanti interpretazioni musicali di due concorrenti della serata karaoke del 9: Luca con il suo clarinetto di Arbore e Vasco Braga nei panni del più grande rocker italiano