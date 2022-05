All you need is Pop – La festa di Radio Popolare – 12 giugno 2022

CALENDARIO IN CONTINUO AGGIORNAMENTO

Chiostro Ostello Libreria

10:30 – Frigidaire – Massimo Alberti e Vincenzo Sparagna raccontano la storia della storica rivista culturale italiana di fumetti, rubriche, musica e inchieste giornalistiche pubblicata tra il 1980 e il 2008

11:30 –

12:30 – Produci, consuma, crepa, manuale di resistenza al cambiamento – Alessandro Principe dialoga con Angelo Miotto, autore del saggio per i tipi di Altra Economia.

13:30 – “Sorella rivoluzione” è il nuovo libro di Pierfrancesco Majorino. Barbara Sorrentini ne parla con l’autore oggi parlamentare europeo

15:00 – Presentazione del libro Fai rumore – 9 storie per osare – a cura del collettivo Moleste ed. Il Castoro. Grandi nomi del fumetto italiano in una antologia unica e potente per dire basta alla violenza di genere. Chiara Ronzani intervista Francesca Torre, coautrice e fondatrice del collettivo Moleste.

16:30 – Claudio Agostoni presenta “Io e la mia famiglia di barbari” insieme all’autore, il musicista Pacifico.

17:30 – Camminare, pratiche di (liber)azione. Ovvero, come uscire dai recinti del patriarcato, progettare percorsi di emancipazione e aprire nuovi varchi. Elena Mordiglia ne parla con Benedetta Argentieri, Milin Bonomi.

18:30 – Foraging – Niccolò Vecchia e la Chef Valeria Mosca ci parlano dell’arte del Foraging ovvero, la raccolta di erbe selvatiche.

19:30 – I viaggiatori di Radio Popolare – Coordina Claudio Agostoni

Faggio Rosso

11:00 –

12:00 – GEMDUO – Questa insolita formazione, composta da Gemma Pedrini e Giovanni Cannata, nasce dal desiderio di valorizzare le sonorità del violoncello e del contrabbasso.Il repertorio affrontato spazia dalla musica classica al pop contemporaneo.

13:00 – 5 slammer professionisti e 5 poeti ascoltatori di Radio Popolare si sfideranno a colpi di versi. Gli esordienti i verranno selezionati dalla giuria della Casa della Poesia al Trotter

Per partecipare, inviate la vostra più bella poesia ( durata max 3 min) a poesia@radiopopolare.it.

Fra gli slammer professionisti: Simone Savogin, Elisa Longo,Ciccio Rigoli, Riccardo Mereu. L’arbitro sul palco è Paolo Massari di Percorsi PerVersi.

Appuntamento all-ex Pini per la formazione preliminare alle h 12.00 di domenica 12 giugno.

14:00 –

15:00 – “Il bandito e il cronista. Milano e la Mala negli anni 70”. Con Tino Stefanini, già membro della banda Vallanzasca, e Umberto Gay’.

16:00 – Di Tutto Un Boh Live. Con Gianpiero Kesten e le co-conduttrici di Di Tutto un Boh

Ospite: Andrea Bellati AKA Lo Scienziatissimo. Il the best of delle domande e soprattutto delle risposte di questa stagione della trasmissione.

17:00 – Dove ci porterà la guerra? L’invasione russa dell’Ucraina, il regime di Putin, l’Occidente e la democrazia attraverso il racconto e la visione di due grandi giornalisti: Lorenzo Cremonesi, inviato speciale del Corriere della Sera, e Anna Zafesova, La Stampa.

18:00 –

19:30 –

20:30 – Il mondo dello spettacolo dopo la pandemia. Ne parlano: Roberto Rampi – Senatore Pd, Roberto D’Ambrosio (sindacalista CUB Spettacolo e lavoratore scala), Silvia COMMAND (presidentessa Bauli in Piazza) e Claudio Trotta fondatore Slow Music e Unisca. Coordina Andrea Cegna

Teatro la Cucina

(Posti limitati)

10:30 – “Un cinguettio ci seppellirà”. Usi e abusi di Twitter con la prospettiva di Elon Musk come signore e padrone. Con Marco Schiaffino e Andrea Daniele Signorelli.

12:00 – Guarda che Lune, lo show. Con Claudio Jampaglia e Giuseppe Mazza.

Quando la comunicazione scuote le nostre convinzioni, serve confrontarsi: un’assemblea, ma anche un dibattito e un gioco, con i casi più strani, i video più sorprendenti e chissà, qualche orizzonte nuovo.

Posti limitati

14:00 – Incontriamo Fabio Cirifino, Leonardo Sangiorgi e Laura Marcolini con i loro giovani collaboratori. Ci illustreranno il loro lavoro creativo e la storia del gruppo storico di artisti che fra i primi hanno saputo coniugare la poesia con le tecnologie più sofisticate.

15:30 – Proiezione del film “Il contatto” di Andrea Dalpian, prodotto da Giusi Santoro di POPcult.

La storia vera di due cuccioli di lupo trovati in difficoltà e del percorso di riabilitazione e fino alla liberazione in natura al Centro. Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica Monte Adone.

17:30 – Fondato a Pavia nel 2008 da Maurizio Schiavo, Il Demetrio è uno dei più vivaci gruppi con strumenti originali della scena italiana. Trae il suo nome dalla storia musicale della città: Il Demetrio è infatti il titolo dell’opera del boemo Josef Myslivecek che nel 1773 inaugurò il Teatro dei Quattro Cavalieri, oggi Teatro Fraschini.

19:00 – Shakeriamo bene una band ska (Luciano Macchia Crooner) con una swing band ( Raffaele Kohler swing) e si ottengono gli Slide Pistons, formazione poliedrica e musicalmente disinvolta dal ritmo trascinante.

21:00 – La Bestia è uno spettacolo che pone mille domande e cerca di trovare qualche risposta. Un’indagine in bilico fra satira e poesia sui vecchi e nuovi fascismi del bel paese e i loro derivati, sull’uso della menzogna e della manipolazione della verità come strumento di potere e sulla cavalcata inarrestabile di Salvini, Meloni e dei nuovi populismi.

Pedana Orti

10:30 – “La geopolitica dei vaccini: come conquistare il mondo senza bombe (ma con tanti morti)”. Con Ludovica Jona, giornalista e ricercatrice, ha partecipato al progetto europeo “Follow The Doses”; Vittorio Agnoletto, medico e conduttore della trasmissione 37e2; Cora Ranci della redazione di 37e2. Coordina Elena Mordiglia.

11:30 –

13:00 – Il clima come questione di genere. Elena Mordiglia e Gianluca Ruggieri ne parlano con Serena Giacomin, fisica dell’atmosfera, meteorologa, presidente di Italiana Climate Network Caterina Sarfatti, direttrice del programma Inclusive Climate Action di C40 Sara Capuzzo, presidente di è nostra

14:30 –

16:00 – DDl Zan – Ne parlano Monica Romano, Luca Paladini e Alessandro Zan, coordina Florencia Di Stefano-Abichain

17:30 –

19:00 –

BarLume

11:30 – Una conversazione sulla nuova Milano noir, a partire dai quartieri della città, che rappresentano lo spunto per gli scrittori Paolo Maggioni con “La calda estate del commissario Casablanca” e Gianni Biondillo con “I cani del Barrio”.

18:00 – Checcoro è il primo coro LGBT di Milano formato da persone di ogni orientamento sessuale e identità di genere, che sostiene e promuove una cultura dei diritti sociali e civili per tutti.

Attraverso il linguaggio universale della musica, Checcoro intende sensibilizzare il maggior numero di persone sulle tematiche LGBT, affinché l’idea di una società multiforme sia considerata alla base della crescita collettiva.

18:45 – Muoviti muoviti live – Lo show della trasmissione del tardo pomeriggio. Davide Facchini, Luca Gattuso e Marta Zambon vi accompagneranno nella spettacolare giornata del referendum costringendovi a votare e prendere posizione. A seguire Stand up comedy show con alcuni dei comici che sono stati ospiti in questa stagione.

Ancora una volta, facciamo ridere.

20:00 – Guerra e informazione: tra i fatti e le opinioni, tra scelte politiche e onestà intellettuale. Il faccia a faccia tra il direttore di Radio Popolare Sandro Gilioli e il direttore del tg della 7 Enrico Mentana. Conduce Lorenza Ghidini. (se scioglie la riserva perchè ha dei dubbi, magari spiegale anche tu che sarebbe importante per la buona riuscita ecco…)

21:30 – Le Cabarazze. Il cabaret delle ragazze: spazio e voce all’espressione dell’umorismo femminile contemporaneo: comiche emerse ed emergenti, allieve ed ex allieve dell’Accademia del Comico, capitanate da Sonja Collini.

23:00 – Silent disco

Palco Grande

20:00 – Concerto di Cristina Donà

21:00 – Concerto degli Arpioni

21:30 – Live quiz show di Poveri ma Belli

22:30 – Concerto degli Arpioni reprise

Spazio Bambini

10:30 – La Ditta Gioco Fiaba (I love Dante)

14:30 – Albero Azzurro “I terribili 5”

16:30 – Letture a cura della libreria dei ragazzi