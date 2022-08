Due serate, due concerti speciali, un’unica grande festa fatta di grande musica dal vivo insieme a Radio Popolare: dopo due anni in cui, per i motivi che conoscete tutti benissimo, non abbiamo potuto organizzare i nostri live di inizio settembre, All You Need Is Live ritorna nel 2022 al Carroponte (sito ufficiale) con un doppio appuntamento.

1 e 2 settembre: se non l’avete ancora fatto, segnatevi queste date sull’agenda con un doppio circoletto rosso. Perché saranno due serate da non perdere. In collaborazione con Shining Productions, Radio Popolare vi invita a due concerti unici.

Si parte giovedì 1 settembre con il concerto della Bandabardò e Cisco: come molti fan della banda toscana ricorderanno, il primo settembre è il compleanno dell’amatissimo e compianto frontman Enrico Greppi, Erriquez. Un poeta, un cantautore, un trascinatore, un amico vero: la sua energia non cessa di animare i musicisti della Bandabardò e i pubblici che si ritrovano sotto i loro palchi. Sarà bellissimo poter celebrare il suo compleanno insieme ai suoi compagni di sempre, insieme a Cisco, altro vecchio amico che darà la voce alle canzoni della banda, e insieme a degli ospiti speciali riuniti al Carroponte per l’occasione. Tra questi, come abbiamo già annunciato, ci sarà sicuramente Daniele Silvestri. Ma le belle sorprese non si fermeranno qui.

Il giorno dopo, venerdì 2 settembre, saranno sul palco di All You Need Is Live due band che in questi anni hanno dato voce e sostanza al miglior rock indipendente italiano. Ci saranno infatti i Gazebo Penguins, da Correggio, che in quasi 20 anni di attività, 4 album da studio e centinaia di concerti hanno attraversato il nostro paese con un’energia travolgente, mescolando hardcore, post-rock, sperimentando sempre qualcosa di nuovo. Sono soprattutto una grande band live e non vediamo l’ora che ce lo dimostrino per l’ennesima volta. Prima di vedere salire sul palco I Ministri, che già una volta ci hanno regalato la loro musica a una festa di Radio Popolare, e che siamo felici di riabbracciare con le nuove canzoni del disco Giuramenti, uscito quest’anno, e tutte le altre che Federico Dragogna, Divi e Michele Esposito vorranno proporre dal loro repertorio, sapendo di avere di fronte a sé un pubblico pronto a cantarle tutte. In apertura di questo doppio live ci sarà anche l’esibizione di una giovane cantautrice, Claudia Buzzetti (spesso accompagnata dai The Hoothenanny, ma in questo caso sarà in solo), bergamasca con un cuore musicale che batte ritmi folk e country.

Due grandi concerti, che vi consigliamo di non perdere. Abbiamo fatto di tutto per proporvi queste due serate a un prezzo non troppo elevato: il biglietto d’ingresso sarà di 15 euro per entrambi i concerti, ma ci sono ancora alcuni biglietti a prezzo scontato per gli early birds (quelli che si svegliano prima, insomma…).

CLICCATE QUI PER I BIGLIETTI DI BANDABARDO’ E CISCO

CLICCATE QUI PER I BIGLIETTI DI GAZEBO PENGUINS E MINISTRI

Vi aspettiamo al Carroponte per All You Need Is Live: venite, invitate i vostri amici, festeggiamo insieme Radio Popolare.