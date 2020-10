Addio a Carla Nespolo, presidente dell’ANPI. Il ricordo di Carlo Smuraglia

Carla Nespolo, Presidente dell’ANPI nazionale dal 3 novembre 2017, si è spenta questa notte all’età di 77 anni. Ne hanno dato notizia questa mattina la Presidenza e la Segretaria Nazionale ANPI con un bellissimo messaggio:

Carlo Smuraglia, a lungo presidente dell’ANPI, ha ricordato Carla Nespolo ai microfoni di Radio Popolare, durante la trasmissione Prisma condotta da Roberto Maggioni.

Deve prima che non è facile parlare di questa vicenda che mi ha colpito terribilmente perché è improvvisa, perché è durissima e perché è la conclusione di una battaglia che questa splendida donna ha condotto per più di un anno contro la malattia, cercando di essere Presidente anche da casa e anche dagli ospedali, seguendo tutto e cercando di partecipare in ogni modo. È stata un’esperienza meravigliosa di coraggio e di forza che dobbiamo riconoscere tutti come una cosa inusuale. Una donna che si è dimostrata grande anche nell’affrontare un male terribile. Noi dobbiamo ricordare Carla Nespolo come una Presidente che, nel periodo relativamente breve in cui ha ricoperto questo incarico, si è dimostrata all’altezza. Avevamo fatto una scelta delicata nel momento in cui ho cessato le funzioni di presidente, un salto di qualità nominando una donna. Era la prima volta che succedeva e la scelta cadde su di lei, che aveva un’ampia esperienza non solo di ANPI, ma anche per aver fatto una lunga esperienza parlamentare. Carla Nespoli aveva una conoscenza dell’ANPI molto forte e lo ha dimostrato in questi anni anche inventando forme nuove, qualche volta anche tipicamente femminili come la manifestazione con le magliette rosse che ebbero grande successo e colpirono. Teneva anche rapporti con altre associazioni che riuniva periodicamente con l’obiettivo di trovare insieme cose da fare per lo sviluppo della democrazia del nostro Paese.