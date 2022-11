Abbonaggio 2022: tutte le iniziative

Domenica 6 novembre, dalle 10 alle 11

Il Club delle Pigiamiste a Radio Popolare!

L’auditorium di Radio Popolare si riempirà di pigiamistità!

Aspettiamo bambine e bambini dai 5 anni – rigorosamente in pigiama – per scoprire insieme i segreti di un club segreto ed esclusivo. Una domenica mattina in radio, in pigiama e insieme. Una domenica mattina perfetta!

Con Sara Milanese – Radio popolare e Giulia Binazzi- Autrice Il Club delle Pigiamiste (Giunti editore)

Lunedì 7 novembre

Il Suggeritore Nigh Live Special: una serata irripetibile per ballare con la musica e le performance di Marta Pistocchi, il surf rock dei Twenty Euros for Love, Luciano Macchia Crooner e molti altri

Martedì 8 novembre

Il concerto/dance party dei Fanfara Station, un progetto in trio con looping dal vivo che fonde la forza di un’orchestra di fiati, l’elettronica e i ritmi e i canti del Maghreb

Mercoledì 9 novembre

Uno degli ultimi testimoni della Resistenza, il partigiano Giovanni Marzona, in conversazione con gli studenti del collettivo del Liceo Manzoni di Milano

Giovedì 10 novembre

“Sparare a Vista”, primo live per il disco di Gaetano Nicosia ispirato alla vita di Lydia Franceschi e al libro “Perché non sono nata coniglio”, con interventi di Cristina Franceschi sul Movimento23 e letture di Elisabetta Vergani

I posti sono limitati! Prenotatevi mandando una mail all’indirizzo:

prenotazioni@radiopopolare.it

Auditorium di Radio Popolare – Via Ollearo 5 Milano