Abbonaggio 2021: tutte le iniziative

In questi giorni di campagna abbonamenti sentirete parlare più e più volte di lodevoli iniziative a cui siete chiamati, a gran voce, a partecipare.

Eccole in sintesi, più sotto i dettagli:

sabato 27 novembre: Tombolata popolare. Dove, come, a che ora: per adesso è tutto segreto. Intanto spremete le meningi per ideare una smorfia speciale, che impreziosisca l’estrazione dei numeri.

sabato 27 novembre: Abbonaggio partigiano. Una giornata a Dongo per abbonarsi a Radio Popolare, per non dimenticare, per difendere la Costituzione nata dalla Resistenza

venerdì 26 novembre: visita guidata alla Pietà Rondanini. Tiziana Ricci vi condurrà nel Museo dedicato al capolavoro di Michelangelo all’interno del Castello Sforzesco. Appuntamento per le ore 17 davanti all’ingresso. Prenotazioni tassative allo 0239241409 in orari d’ufficio da lunedì 22 novembre, fino a esaurimento posti.

martedì 23 novembre: Maratona Gilioli. Il direttore starà in onda per tutto il giorno, fino a che le forze non lo abbandoneranno. Sarà confortato da un’equipe medica e sarò rifocillato con regolarità seguendo una dieta ipercalorica. Lo scopo è semplice: convincervi a sottoscrivere il più alto numero possibile di abbonamenti.

domenica 21 novembre: disvelamento del Romanzo Noir. Elena Russo Arman, accompagnata ala tromba da Raffaele Koeler, leggerà il testo integrale del racconto scritto da 20 autori per l’abbonaggio di Radio Pop. Appuntamento alle 16:30 al cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco.

da venerdì 19 a domenica 21 novembre : Bookcity. Radio Pop sarà presente col suo studio mobile al cortile della Rocchetta, dentro il Castello Sforzesco. Trasmetteremo in diretta gran parte delle trasmissioni dei tre giorni, incontrando ospiti del mondo della cultura e voi ascoltatori! Ovvia possibilità di sottoscrivere un abbonamento dal vivo.

Visita guidata alla Pietà Rondanini

Radio Popolare riprende le visite guidate e lo fa in grande, infatti andremo insieme a visitare il Museo della Pietà Rondanini

al Castello Sforzesco.

L’ultimo capolavoro di Michelangelo è conservato in quello che fu il cinquecentesco ospedale spagnolo diventato da qualche anno, dopo il restauro, Museo dedicato alla Pietà. Ci accompagnerà Giovanna Mori, conservatrice del Museo e curatrice di un bel libro uscito recentemente e dedicato alla scultura e alla storia del Museo che la ospita nell’incantevole allestimento di Michele De Lucchi.

Ricordiamo che queste visite guidate vogliono essere un omaggio di bellezza per le nostre ascoltatrici ed ascoltatori abbonati , ecco dunque che questa iniziativa si inserisce perfettamente nella nostra campagna abbonamenti che ci auguriamo di grande successo.

Vi ricordiamo che per partecipare occorre prenotarsi come di consueto in orari d’ufficio allo 0239241409.

Vi aspettiamo numerosi e appassionati venerdì 26 alle 17.00 davanti al Museo della Pietà Rondanini al Castello Sforzesco.

Tiziana Ricci

Abbonaggio partigiano

Radio Popolare in collaborazione con l’Anpi di Dongo

Una giornata a Dongo per abbonarsi a Radio Popolare, per non dimenticare, per difendere la Costituzione nata dalla Resistenza

Sabato 27 novembre 2021

Ore 10.30

Ritrovo dei partecipanti all’Abbonaggio Partigiano con le compagne e i compagni dell’Anpi di Dongo e Alessandro Braga e Guido Fogacci di Radio Popolare in Piazza Giulio Paracchini, davanti al Municipio di Dongo.

Si arriva a Dongo con mezzi propri, parcheggi consigliati: davanti al cimitero o nello spiazzo antistante la Falck.

Visita guidata a piccoli gruppi al Museo della Fine della Guerra situato dentro al Municipio. Costo biglietto ingresso museo: 8/10 euro.

In piazza racconti e storie partigiane con microfono e casse (o megafono).

Ore 12.00

Ci si sposta a piedi al Cimitero di Dongo per rendere omaggio e portare un fiore ai partigiani caduti.

Ore 13.00

Pranzo in autonomia. Per chi volesse Pranzo Partigiano al Ristorante Albano di Dongo. Costo 21,00 euro (Penne alla bolognese, Arrosto di lonza con patatine, Dessert locale Braschino, Acqua, Vino della Casa. Possibile pranzo vegetariano). Prenotazione obbligatoria scrivendo a fogacci@radiopopolare.it entro e non oltre giovedì 25 novembre ore 18.00.

Ore 14.30

Coro Partigiano in Piazza.

Ore 15.30

Andiamo con le macchine a Giulino di Mezzegra a rendere omaggio alla targa dedicata ai partigiani caduti e visitare il luogo (davanti a Villa Belmonte) in cui Benito Mussolini e Claretta Petacci sono stati fucilati il 28 aprile 1945.

Iniziativa aperta a tutti, nei luoghi al chiuso è obbligatorio il green pass

Guido Fogacci