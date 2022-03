“A Yavoriv ho visto i foreign fighters”

I missili russi hanno sfiorato il confine polacco. Almeno 30 missili sono stati lanciati contro la base militare di Yavoriv, nell’ovest dell’Ucraina, un Centro Internazionale per la Sicurezza e le Operazioni di Peacekeeping che negli anni scorsi è stato usato anche per esercitazioni congiunte Ucraina-NATO e per l’addestramento di personale, anche straniero, per le operazioni di pace in giro per il mondo. L’esercito ucraino ha parlato di 35 morti e 134 feriti, mentre secondo l’agenzia russa Tass sarebbero almeno 180 i miliziani stranieri uccisi.

Bianca Senatore è appena rientrata da Yavoriv, dove ha incontrato persone che si arruolavano, provenienti da diversi paesi europei.

Proprio tre giorni fa tu eri a Yavoriv, alla casera che ieri notte i russi hanno bersagliato di missili. Perché eri lì?

Sono andata alla caserma di Yavoriv perché un autista che abbiamo incontrato appena entrati in Ucraina dal confine di Medyka ha raccontato a me e al collega francese che proprio lì si addestravano i Foreign Fighters. Quelli che in queste settimane sono arrivati in Ucraina per combattere contro i russi. A quel punto ci siamo diretti a Yavoriv e ci siamo avvicinati alla caserma ed effettivamente lì intorno abbiamo visto un movimento di uomini in mimetica. Tutti in gruppetti, che parlavano tra di loro in inglese, quindi evidentemente non ucraini e non provenienti dagli stessi Paesi. Non sono potuta entrare nel centro perché ovviamente non avevo il permesso, quindi non posso essere certa al cento per cento che all’interno si addestrassero le reclute, ma l’informazione ci è stata fornita da almeno quattro fonti diverse.

Hai incontrato dei foreign fighters?

Alcuni foreign fighers hanno accettato di parlare con me e di raccontare perché sono andati a combattere contro i russi. Hanno confermato di essere arrivati a Yavoriv per addestrarsi. E ci hanno detto che era stata scelta proprio quella base sia perché era in una zona ritenuta, almeno fino a ieri notte, sicura, sia perché è abbastanza vicina al confine polacco. E dunque, un buon punto di ritrovo per le reclute straniere. I ragazzi, tutti molto giovani, hanno detto di essere arrivati da diversi Paesi appositamente per combattere contro i russi. Perché l’attacco all’Ucraina, hanno detto, è stato un attacco a tutta l’Europa.

Hai incontrato anche dei foreign fighters olandesi?