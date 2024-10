Mercoledì 16 ottobre – A cruda voce – Radiodrammi alla Radio

Mercoledì 16 ottobre 2024, alle 21.30, l’Auditorium “Demetrio Stratos” di Radio Popolare ospiterà A CRUDA VOCE – Radiodrammi alla Radio, una serata speciale dedicata a Samuel Beckett e Sylvano Bussotti, con una rivisitazione di Ceneri a cura del collettivo AGON e del compositore Francesco Maria Paradiso. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Per partecipare, è necessario prenotarsi inviando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it.

Una serata su tematiche radiofoniche in una sede radiofonica (l’auditorium “Demetrio Stratos” di Radio Popolare”). L’appuntamento ruota intorno alla dimensione dell’ascolto radiofonico con la riproposizione anzitutto di tre storiche registrazioni, un nastro di Beckett (“Ceneri”) vincitore del Prix Italia e due radiodrammi di rarissimo ascolto con le musiche di Bussotti e i testi di Edoardo Sanguineti (“Protocolli”) e Aldo Braibanti (“Le stanze di Azoth”).

Completa l’appuntamento una nuova produzione del collettivo creativo milanese AGON affidata al compositore siciliano Francesco Maria Paradiso che, sfruttando la dimensione comunicativa peculiare del mezzo radiofonico, dà vita ad una nuova versione in musica di “Ceneri” di Beckett.

La serata, strutturata come un programma radiofonico (verrà poi trasmessa in differita), verrà condotta dalla storica voce di Claudio Ricordi e dalla redazione di musica classica di Radio Popolare, con ospiti dal vivo.

I PROTAGONISTI

Claudio Ricordi, pronipote di Giovanni, Tito e Giuseppe Ricordi (fratello di Giulio), si è iscritto nel 1963 al Conservatorio “G. Verdi” di Milano e poi alla facoltà di Fisica. Ha collaborato col Gruppo 99 di Nanni Ricordi e con la compagnia di Dario Fo; è stato inoltre autore e conduttore di programmi musicali a Radio Popolare di Milano (dal 1976) e alla Radio della Svizzera Italiana (dal 1992). Dal 200 al 2003 ha curato e realizzato il palinsesto musicale di Radio Classica. Nel 1980 ha organizzato un ciclo di diciotto concerti e lezioni-concerto tenuti da musicisti quali Claudio Abbado, Alia Musica, Antonio Ballista, Bruno Canino, Paolo Bordoni, Emilia Fadini, Giorgio Gaslini e Guido Salvetti. Ha insegnato Teoria e realizzazione radiofonica all’Istituto Carlo de Martino per la Formazione al Giornalismo di Milano (1993-2009). Nel febbraio del 2010 ha curato il libro collettivo Ti Ricordi Nanni? e, nel 2019, insieme a Gabriele Coralli, ha scritto L’inventore dei cantautori, dedicato anch’esso all’opera e alla memoria di Nanni Ricordi.

Francesco Maria Paradiso è un artista siciliano. Compositore di attività internazionale, vive a Milano. Diplomato in Composizione al Conservatorio di Novara, poi in quelli di Milano (Composizione con nuove tecnologie) e di Piacenza (Organo e composizione organistica). Si perfeziona a Cracovia (Akademia Muzyczna w Krakowie) e Friburgo (Hochschule für Musik).

È compositore in residenza in Herrehaus Edenkoben (Germania), Studio CCMIX di Parigi, ICST (Institute for Computer Music and Sound Technology) di Zurigo.

Nel 2001 riceve la borsa di composizione del Governo della Repubblica di Polonia – Accademia di Musica di Cracovia.

Molti i premi internazionali ricevuti, così come le esecuzioni affidate – tra gli altri, ad Ensemble Aventure, Ensemble Intercontemporain, Ensemble Modern, in rassegne prestigiose a Lucerna, Weimar, Amburgo, Basilea, Venezia, Ravenna, Parma.

Insegna Composizione e Composizione con nuove tecnologie, in ruolo, al Conservatorio di Brescia.

È autore di testi multipolari di analisi, acustica musicale e psicoacustica, informatica, tecnologie musicali e composizione elettroacustica.

Pubblica con Verlag Neue Musik Berlin composizioni strumentali, elettroacustiche ed elettroniche.

Hanno scritto di lui:

I have followed his work for about five years and have had the chance to know his personality, his activity as composer, his original music and aesthetic views. His work shows a strong personal signs with a clear technical skill. Francesco Paradiso is highly intelligent and thoughtful musician, and his compositions show me his real talent.

Peter Eötvös

Francesco Paradiso is one of the most interesting composers of his generation. He has an extraordinary fitness with instrumental music as well as electronic music. His sense of sound is always fascinating and always new. He has demonstrated a great skill also as teacher at New Technologies Department in Milano Conservatory.

Giuseppe Giuliano

Francesco is a composer possessing an exceptional talent, which has developed into a strong and original voice. He is a musician with an impressive sense of purpose and seriousness, and with considerable stamina. His music shows the imprint of a strong personal voice and extraordinary technical skill. A number of his pieces stand out particularly in my mind as demonstrating an exceptional compositional talent and craft.

Marek Stachowski