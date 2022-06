5000 volte grazie da Radio Popolare

Dammi una G

Dammi una R

Dammi una A, una Z e una I

Dammi una E

GRAZIE!!!

5000 volte grazie e anche un po’ di più.

Grazie a voi, ascoltatrici e ascoltatori che – per dirla alla Wertmuller – ci avete travolti nell’insolito festino dell’azzurro mare di All You Need is Pop.

Ancora una volta ci avete lasciati confusi e felici con la vostra presenza, il vostro affetto, le tante chiacchiere scambiate faccia faccia.

Di nuovo insieme, di nuovo a contatto, dopo due anni di saluti a distanza, di promesse in remoto, di relazione forzatamente virtuale.

È stato bello ritrovarsi, guardarsi negli occhi, fare la radio a tante voci, rinnovare il nostro senso di comunità.

Non c’è nulla come il ritrovarsi ancora una volta tutti insieme per riscoprire l’importanza di ciò che siete e che insieme siamo.

Siamo ripartiti da qui, da una festa piccina (ma mica tanto) e da una giornata bella e importante.

E grazie a voi abbiamo di nuovo passione, energia e buone scarpe per camminare.

Prepariamoci a tornare a fare le cose in grande. In fondo mancano solo 360 giorni o poco più a All You Need Is Pop 2023. L’orizzonte è lungo e proveremo a riempirlo di cose belle e nuovi appuntamenti.

Sono tempi disgraziati, ma il nostro collettivo “Love love love” resta un grande coro che scalda i cuori. E che ci consente di restare tutti meravigliosamente umani.

Perciò, nel modo meno rituale possibile: grazie grazie grazie da tutti noi.