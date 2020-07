3 libri da leggere durante l’estate per bimbi e bimbe dai 3 ai 6 anni

Ogni settimana la Libreria dei ragazzi di via Tadino a Milano ci regala dei consigli per l’estate: 3 libri da leggere sotto l’ombrellone. In questo secondo appuntamento la libraria Silvia presenta 3 titoli perfetti per i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni:

È una fascia d’età molto interessante perché si lavora con dei testi molto brevi e ci sono illustrazioni accattivanti che creano un legame con il bambino; sono sempre storie che trattano tematiche in cui il bambino si può immergere.

Piccolo Elliot va in campagna, di Mike Curato, edizioni il Castoro, 32 pagine, euro 13,50

Sequel di “Piccolo Elliot nella grande città”, la storia di due amici, l’elefantino Elliot e il topino, che si incontrano in una città caotica, molto grigia e molto grande per loro, vista anche la loro dimensione rispetto agli adulti; è molto bello perché i bambini si riconoscono in questa sproporzione. Piccolo Elliot va in campagna è invece l’esperienza dei due amici che si immergono in una vallata di campi, di fiori, di zucche, dove scoprono la bellezza del vivere in campagna. È uscito nel 2018, ma è già un classico intramontabile.

Il giardino più bello, Luca Tortolini, edizioni Il Castoro, euro 13,50

È un brevissimo libro che sensibilizza alla cura delle piante, dei fiori, e della natura; è la storia di un concorso che nasce in una città per il giardino più bello, e ogni persona cerca di inserirsi creando il proprio giardino personalizzato. Improvvisamente la città diventa piena di piante, di fiori; i parcheggi diventano delle distese verdissime, e il libro da grigio diventa sempre più colorato. È perfetto per l’estate.

Chi trova un pinguino, di Oliver Jeffers, edizioni Zoolibri, euro 16, 40 pagine.

Racconta un’amicizia dolcissima dove un bambino incontra un pinguino che crede essersi perduto, in realtà il pinguino sta solo cercando un amico. Il bambino fa di tutto per riportarlo al Polo Nord, fanno insieme un bellissimo viaggio avventuroso; ma appena si separano perché uno resta da solo al Polo Nord, e l’altro riparte con il suo barchino, c’è un momento di mancanza reciproca. Piace ai bambini perché leggendolo si rendono conto di quanto possa mancare loro un amico, e di quanto sia importante l’amicizia.

Se siete alla ricerca di altri libri per l’estate da leggere sotto l’ombrellone, potete recuperare la prima puntata della nostra rubrica a questo indirizzo.